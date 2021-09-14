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Итоги рейда ГНС: контрафактные сигареты и алкоголь на 263 тысячи сомов

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- Александра Василькова
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Сотрудники Государственной налоговой службы при Министерстве экономики и финансов КР по результатам рейда в городе Кемин, ТРК "Берекет" (Ошский рынок) и в ряде магазинов города Бишкек изъяли контрафактные табачные и ликероводочные изделия на общую сумму 263 тысячи 959 сом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В том числе изъяты 1 тысяча 339 пачек табачных изделий на сумму 122 425 сом (из них 151 электронную сигарету на сумму 68 965) и 676 бутылок ликероводочных изделий на сумму 141 534 сом.

Из них 1 188 табачных изделий - без акцизных марок, 151 штука электронных сигарет – без уплаты акцизного налога, 363 бутылки алкоголя – с поддельными акцизными марками, 40 бутылок ЛВИ – без лицензии.

Все материалы рейдового налогового контроля и временно изъятые табачные и ликероводочные изделия переданы в соответствующие территориальные налоговые органы для принятия мер согласно законодательства Кыргызской Республики.


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URL: https://www.vb.kg/406382
Теги:
ГНС, налоги, Бишкек, Кыргызстан, налоги в Кыргызстане
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