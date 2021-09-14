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Часы и деньги. Президент наградил победителей Армейских международных игр

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- Оксана Гут
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Садыр Жапаров сегодня, 14 сентября, вручил награды отечественным военнослужащим - победителям соревнований "Танковый биатлон" и "Десантный взвод", проведенных в рамках VII Армейских международных игр (АрМИ-2021). Об этом сообщает пресс-служба президента.

Глава государства высокого оценил победу военных, которые наряду со спортсменами, добившимися высоких результатов на Олимпийских летних играх в г. Токио (Япония), преподнесли таким образом подарок к 30-летию независимости Кыргызстана.

"Армейские международные игры на протяжении последних нескольких лет проводятся во многих странах мира. Этот военный вид спорта - игра для отважных, сильных и храбрых людей, избравших почетную и ответственную профессию и всегда готовых защищать народ и Родину.

Игры АрМИ стали своеобразной Международной олимпиадой для военнослужащих. В рамках этих игр военные Кыргызстана приняли участие в двух крупных соревнованиях - "Танковый биатлон" и "Десантный взвод" и заняли первые места в своих дивизионах. Наши танкисты соревновались с командами из 8 стран, а десантники - с командами из 12 стран. В результате на международной арене возвысился флаг Кыргызстана и достойные потомки Манаса Великодушного вновь оказались на высоком пьедестале",- сказал президент.

Садыр Жапаров подчеркнул, что танкисты победили 31 августа - в День независимости Кыргызской Республики, а наилучшую подготовку среди десантников показали курсанты– будущие офицеры Вооруженных сил страны.

Он выразил глубокую благодарность танкистам и десантниками за победу, принесшим славу стране, а также особо отметил всех военнослужащих, обеспечивавших боевую подготовку данных команд.

Глава государства вручил военнослужащим именные часы, а некоторым из них объявлена благодарность от имени президента.

Кроме того, участникам соревнований "Танковый биатлон" и "Десантный взвод" из резервного фонда президента выделено 1 млн 880 тыс. сомов в качестве денежного вознаграждения за победу в соревнованиях.

В завершение Садыр Жапаров пожелал всем крепкого здоровья, семейного счастья и успехов в ответственной работе по защите Отечества.

Отметим, что VII Армейские международные игры-2021 состоялись с 22 августа по 4 сентября на территории 11 государств: Алжира, Армении, Белоруссии, Вьетнама, Ирана, Катара, Казахстана, Китая, России, Сербии и Узбекистана. Соревнования проходили одновременно на 23 полигонах и в акваториях Каспийского, Аравийского и Японского морей. В них приняли участие более 5 тысяч военнослужащих в составе 277 команд из 42 стран.

Сборная Кыргызстана, как победитель финалов во втором дивизионе конкурсов "Десантный взвод" и "Танковый биатлон", на следующий год получила право выступать в составе первого дивизиона.


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URL: https://www.vb.kg/406385
Теги:
военная служба, награда, президент, турнир, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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