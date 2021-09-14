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Артисты театра оперы и балета обратились к президенту страны

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- Айжан Мамбеталиева
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На днях артисты балета в очередной раз выступили перед общественностью и обратились к президенту страны с просьбой посодействовать в решении их проблем. Они выступили на пресс-конференции, где рассказали, что эта сложная ситуация тянется уже полгода.

6 марта в театре должен был состояться спектакль "Лебединое озеро" с участием звезд России, но наши артисты вышли на сцену и объяснили зрителям свой отказ выступать тем, что им не платят за коммерческие спектакли.

Как рассказал заслуженный артист, лауреат международных конкурсов Марат Сыдыков, после этого случая артисты были приглашены в министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики, где было сказано о создании межведомственной комиссии. Но по словам артистов, туда вошли непосредственно заинтересованные люди и конфликт так и не удалось решить.

Далее, по его словам, они хотели решить конфликт внутри театра, но руководство их не слышало и они были вынуждены обращаться с письменными обращениями в разные госорганы.

Кстати свердловская районная прокуратура признала факт нарушения и установила, что в нарушении статьи 397 Трудового кодекса КР администрация театра не заключает индивидуальные договора с артистами.

"С предыдущего сезона идет колоссальный отток молодых и перспективных кадров. На данный момент порядка 20 артистов уволились и остались без работы. 5-7 человек сейчас работают за границей, из них в том числе и солисты балета, мастера сцены, лауреаты международных конкурсов и заслуженные артисты, которые вынуждены были уволиться из-за несогласия политикой руководства", - сказал солист, артист балета, лауреат международных конкурсов Фарух Садыркулов.

Он также добавил, что артисты свои обязанности выполняют и даже бывает в убыток своей зарплате. Им приходится покупать балетную обувь из Казахстана и России за свой счет. Балетная обувь, которую предоставляет театр, - непригодная и плохого качества. Выступая в международных конкурсах, покупку билетов на перелеты и пошив костюмов тоже осуществляют за свой счет.

Заслуженный артист, солист балета и педагог-репетитор театра оперы и балета Досмат Садыркулов сказал, что труппа театра вышла после отпуска 3 августа. Раннее говорилось, что трудовые соглашения будут составляться в сотрудничестве с артистам. В итоге артистам принесли уже окончательный вариант и попросили ознакомиться и подписать. Но они не согласны с некоторыми пунктами. Например, в договорах есть пункт, согласно которому артисты не имеют право давать какие-либо интервью ни в театре, ни за его пределами.

Руководство театра дало встречную пресс-конференцию, на которой участники подчеркнули, что впервые открыто выступают перед журналистами и готовы ответить на все интересующие их вопросы.

Как рассказал главный балетмейстер, народный артист Акан Нуртазин, артисты месяц репетировали, готовились к спектаклю "Лебединое озеро", и никаких возмущений заранее от них не поступало. Спектакль был очень хорошо подготовлен. Но 5 марта после репетиции группа артистов балета вручила письмо-обращение секретарю генерального директора Керима Турапова, где высказала свое недовольство тем, что это коммерческий спектакль. Хотя он стоит в репертуаре театра. И заявили, что отказываются выходить.

По его словам, спектакль 6 марта задержали на 50 минут. Было принято решение не срывать его и продолжить с теми, кто остался. Спектакль все-таки состоялся.

Художественный руководитель, главный режиссер театра, заслуженный артист Искендер Сартбаев пояснил, что текучка кадров, на которую сейчас сильно обращают внимание, началась не сегодня. Эта ситуация длится с 1991 года. Периодически артисты балета уезжают на работу в другие театры. Потом возвращаются и начинают снова работать в нашем театре.

Что касается трудовых соглашений, то по результатам работы межведомственной комиссии театру было сделано предписание разработать трудовые соглашения. В марте был разработан проект личных трудовых соглашений, но никаких предложений от творческой труппы по дополнениям не поступало.

Также участники конференции отметили, что недавно закупили большую партию пуантов, и теперь весь кордебалет и артисты балета обеспечены этой специфической обувью.

Руководство также отметило, что артисты театра впервые за долгие годы планируют гастроли за границу. В частности этой осенью поедут в Узбекистан. А также пригласили всех горожан на открытие сезона, 25 сентября в театре состоится показ спектакля "Чолпон".


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URL: https://www.vb.kg/406392
Теги:
Театр оперы и балета
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