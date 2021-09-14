Военные КР задействованы в основном эпизоде учений "Запад-2021"

В Нижегородской области на полигоне Мулино проходит основной этап совместного стратегического учения (ССУ) "Запад-2021". В практических действиях в составе коалиционной группировки войск принимают участие соединения, воинские части и подразделения Западного военного округа (ЗВО), а также воинские контингенты вооруженных сил Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Кыргызстана, Монголии, проинформировали в Департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.

В ходе данного этапа воинские формирования ВС РФ во взаимодействии с этими контингентами в сложных условиях лесисто-болотистой местности отработают совместные действия по ведению маневренной обороны, по нанесению сосредоточенного огневого удара и по разгрому вклинившейся группировки противника.

Отмечается, что в методику выполнения учебно-боевых задач положен опыт последних вооруженных конфликтов, а также зарекомендовавшие себя в ходе мероприятий боевой подготовки новые способы действия войск и сил.

В розыгрыше применяется способ сквозной атаки, который является наиболее сложным видом обучения и требует от противоборствующих сторон точных и слаженных действий. Впервые использованы роботы разведки и огневой поддержки из состава многофункциональных роботизированных комплексов "Уран-9", опытные образцы боевых машин пехоты БМП Б-19 с боевым модулем "Эпоха", смешанные мобильные группы ПВО по борьбе с беспилотными летательными аппаратами.

Ранее сообщалось, что на полигоне Мулино был развернут штаб коалиционной группировки войск вооруженных сил семи государств – России, Армении, Беларуси, Индии, Казахстана, Кыргызстана и Монголии. Также задействованы офицеры оперативных групп вооруженных сил Узбекистана, Пакистана и Шри-Ланки. Для обеспечения работы органа управления этой группировки в штабе развернуты современные средства связи, мультимедийное оборудование, автоматизированные рабочие места, позволяющие в режиме реального времени следить за ходом подготовки и ведения войсковой операции.

13 сентября полигон Мулино посетил и наблюдал за ходом основного этапа ССУ "Запад-2021" Владимир Путин. Вместе с ним находились министр обороны Сергей Шойгу и начальник генерального штаба Валерий Герасимов. По словам последнего, за ходом маневров следят также 150 международных наблюдателей.

Совместные стратегические учения вооружённых сил Российской Федерации и Республики Беларусь вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь "Запад" организуется раз в два года в соответствии с решением, принятым главами двух государств. Учение "Запад-2021" является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил РБ и РФ в текущем году. Оно проходит в период с 10 по 16 сентября на девяти полигонах, расположенных на территории России, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах Вооруженных сил Беларуси.

Всего в нынешних маневрах принимают участие до 200 тысяч военнослужащих, задействовано около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.