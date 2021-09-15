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Для представителей бизнеса начинаются тренинги по энергоэффективности

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- Айжан Мамбеталиева
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В 7 областях страны с 20 сентября по 18 ноября пройдут бесплатные двухдневные тренинги на кыргызском и русском языках: "Внедрение мер устойчивого производства и потребления (УПП), а также энерго- и ресурсоэффективности (ЭРЭ) для развития сектора HoReCa в КР".

Целью обучения является повышение осведомленности региональных представителей малого и среднего бизнеса об энерго- и ресурсоэффективности, а также зеленых инновациях в секторе гостеприимства HoReCa, предоставляющего услуги питания и проживания для туристов: гостиницы, отели, гостевые дома, хостелы, юрточные лагеря, горнолыжные базы, рестораны, кафе и чайханы.

В ходе теоретической части тренинга предприниматели узнают, что такое зеленая экономика, устойчивое производство и потребление, энерго- и ресурсоэффективность и как они связаны с целями устойчивого развития ООН, а также парижским соглашением по климату, подписанным 197 странами, включая Кыргызстан в целях достижения углеродной нейтральности к 2050 году.

Вторая часть обучения будет посвящена получению практических знаний о том какую выгоду и пользу может принести бизнесменам внедрение таких практик на собственных туристических объектах; как внедрить энергоменеджмент в структуру управления бизнеса и провести грамотный энергоаудит. А также они узнают, в чем плюсы и минусы стандартных систем отопления, как снизить свои затраты и повысить доходы за счет правильного утепления зданий и помещений, а также установки энергоэффективного освещения.

Кроме того, предприниматели получат знания о том, что такое возобновляемые источники энергии, их потенциале и какие инновации уже пользуются популярностью в стране: тепловые насосы, солнечные коллекторы для горячего водоснабжения и системы отопления, солнечные панели для выработки электричества, биогазовые установки, малые ГЭСы и ветряные генераторы.

Особое внимание в ходе тренинга будет уделено выбору поставщиков технологий и доступу к финансированию.

В заключение обучения бизнесменам сектора туризма будут даны рекомендации, которые можно начать внедрять на своих туристических объектах уже сегодня, причем без каких-либо больших финансовых затрат. Например, бережно использовать воду, следить за исправностью кранов, смесителей, душевых кабин, использовать экономичные модели унитазов, экономить воду в прачечных, собирать и использовать дождевую воду. Управлять сточными водами, установить автономные системы канализаций, использовать "серую" воду, очищать сточные воды в системе искусственных болот. А также управлять отходами - предотвращать отходы упаковки, внедрить безотходные циркулярные решения: ремонт старого оборудования, вместо покупки нового, вторая жизнь мебели вместо свалки, сортировать и перерабатывать твердые бытовые отходы, перерабатывать пищевые отходы, перерабатывать пищевые отходы в эко-топливо и т.д.

Записаться на бесплатный тренинг или обратиться за дополнительной информацией можно по телефонам: 0-312-915-000 (доб. 326), 0-555- 231-357, 0-312-901-216, а также через соцсети: Facebook, Instagram, Telegram.


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URL: https://www.vb.kg/406398
Теги:
бизнес, туризм, энергоэффективность, Кыргызстан
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