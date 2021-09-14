В Кыргызстане родители школьников жалуются на состояние учебников

В Кыргызстане родители учеников жалуются состояние учебников, которые получают их дети в школах. В социальных сетях перед началом учебного года появилось немало фотографий со старыми и изорванными учебниками/

Аренда за пользование учебниками составляет 200 сомов за весь комплект. Но иногда дети не получают все учебники или они в настолько плохом состоянии, что родителям приходиться докупать недостающие пособия.

"В этом году дочке не хватило трех учебников по некоторым предметам и пришлось их докупать. А каждый из них стоит 200-250 сомов. Плюс надо докупать атласы по географии", - сообщает VB.KG мама шестиклассницы

Родители отмечают, что в дальнейшем новые учебники остаются у тех, кто их купил. То есть не предусмотрено никакой системы обновления или передачи, например, следующим ученикам. Некоторые, отдают знакомым, продают их подешевле в книжные магазины или по объявлениям через интернет.

Отдельная и не менее больная тема - отношение современных детей к книгам. На сегодняшний день учителя не обязывают детей надевать обложку на учебники, как это было раньше.

"Никто не требует бережного отношения к книгам. Дети носят их в рюкзаках без обложек. Чертят и рисуют в них рисунки. В итоге даже самые новые учебники, выпущенные всего пару лет назад, приходят в ужасное состояние", - отмечает одна из родительниц.

Между тем, по официальным данным в школах Кыргызстана обеспеченность учебниками составляет 72-73 процента. Об этом сообщила заместитель министра образования Надира Джусупбекова.

"Некоторые учебники физически устарели, в 2018 году мы делали полную ревизию и списание устаревших экземпляров. Если какая-то школа выдает слишком старые учебники, то администрация школы, через районные центры образования должны обратиться и списывать эти старые учебники. В этом году перед началом занятий к нам обратилось много родителей с жалобами на учебники. Мы отправляем данные по информационной системе, если не произошло списания, то это произойдет в ближайшее время", - сообщила замминистра.