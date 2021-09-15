Умер Вячеслав Андреев

Перестало биться сердце выдающегося кыргызстанского баскетболиста и тренера Вячеслава Ивановича Андреева. Его приглашали в лучшие команды Советского Союза, но он оставался верен фрунзенским "Политехнику", а потом и "Динамо".Знаменитые проходы Андреева к кольцу соперников невозможно было остановить. Он мчался как ракета, точности его бросков завидовали многие игроки клубов высшей лиги чемпионатов СССР.

Вячеслав Иванович не мыслил свою жизнь без баскетбола, а потому сразу после завершения игровой карьеры стал тренером. Он научился этому ремеслу у выдающегося наставника Кубата Карабекова. Через какие тернии пришлось пройти молодому тогда наставнику, не знают даже самые близкие ему люди. В начале 90-х годов прошлого века баскетбол Кыргызстана стал резко сдавать свои позиции. Из республики уехали практически все ведущие игроки, а молодой тренер Андреев все равно продолжал создавать боеспособные дружины.Для содержания своей команды несколько раз он закладывал свою квартиру в ломбард, вместе с игроками выращивал арбузы, а потом и продавал их. Но однажды баскетбольное счастье все же улыбнулось этому человеку. Женская сборная Кыргызстана на чемпионате Азии заняла седьмое место. Не стоит скептически улыбаться по этому поводу. Наши баскетболистки и их наставник Вячеслав Андреев готовились к этому турниру в неприемлимых для сборной условиях.

Он был резким, конфликтным человеком. Мог сказать человеку в лицо все, что думает о нем. Иногда Андреев был прав, иногда -нет. Но даже самые лютые недоброжелатели понимали, что он конфликтует с ними только из-за баскетбола. Никаких личных антипатий он ни к кому не испытывал. Не умел и не хотел прощать безделия, имитации кипучей деятельности, равнодушия к своей любимой игре. К примеру, Андреев испытывал презрение к одному из наставников нашей баскетбольной команды, который приглашал игроков из-за границы, а потом с большой выгодой для себя продавал их в третьи страны. Он называл этого человека жуликом, негодяем и при встрече обязательно все это высказывал ему в лицо.

Вступал Андреев в распри и с руководителями баскетбола Кыргызстана. Опытный специалист и тонкий психолог, он сразу же замечал в их деятельности фальшь, очковтирательство и тогда открыто объявлял им войну.

Конечно, такой человек был очень неудобен. Он раздражал спортивных чиновников и даже своих друзей - баскетболистов. С ним переставали общаться, отворачивались при встречах. Но даже и в состоянии бойкота Андреев продолжал работать, пытался хоть что-то сделать для развития бесконечно дорогого ему баскетбола.

И все же, он был вынужден уехать из страны. Семья перебралась в Калининград, а один Андреев жить не мог и не хотел. Но он все равно на месяц-два приезжал в Кыргызстан. Посещал матчи чемпионата страны и с трибуны громко отчитывал за ошибки в игре ставших чужих уже ему баскетболистов. Они ему отвечали такой же взаимностью: отворачивались при встрече, в лучшем случае на ходу произносили короткое "Здравствуйте".

Было понятно, что если бы руководители Федерации предложили Андрееву хоть какую-нибудь работу в родном Кыргызстане, он бы сразу согласился. Но конфликтный, бескомпромиссный человек мало кому нужен. Но Андреев даже после своей смерти нужен истинным любителям баскетбола. Они вспоминают его мощные атаки, выверенные передачи мяча партнерам, надежную игру в защите. Не забудут почитатели его спортивного таланта, как во время игры своей команды Андреев сжимал ладонью сердце и бледный садился на скамейку запасных. Есть тренеры и игроки лучше Андреева, есть хуже. Но такого как он никогда не было в нашем баскетболе. И ,наверное, - не будет.