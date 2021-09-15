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В Афганистане за месяц закрылись более 150 СМИ

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По меньшей мере 153 средства массовой информации прекратили работу в 20 провинциях Афганистана после того, как власть в стране в августе захватило радикальное движение "Талибан"*. Об этом сообщает издание fergana.media со ссылкой на телеканал TOLOnews.

Основными причинами закрытия телеканалов, радиостанций и различных печатных изданий называются тяжелая экономическая ситуация, а также многочисленные ограничения, вводимые талибами на разных уровнях.

"Если организации, поддерживающие СМИ, не обратят внимание на нынешнюю ситуацию, в ближайшем будущем мы станем свидетелями закрытия оставшихся в стране изданий и телеканалов", - сказал TOLOnews заместитель главы Ассоциации независимых журналистов Афганистана Худжатуллы Муджадиди (Hujatullah Mujadadi).

"Мы призываем международные организации незамедлительно принять меры для решения этой проблемы. В противном случае скоро наступит конец свободе прессы и другим человеческим и гражданским свободам в Афганистане", - заявил, в свою очередь, Масрур Лутфи (Masroor Lutfi), представитель Национального союза журналистов Афганистана.

После прихода талибов к власти были отмечены случаи, когда боевики избивали журналистов и незаконно их задерживали. Так было, например, в ходе демонстраций за соблюдение прав женщин, которые прошли в некоторых крупных городах Афганистана на прошлой неделе. Только за два дня, 7 и 8 сентября, в Кабуле были задержаны, по меньшей мере, 14 журналистов, шесть из них боевики избили и подвергли пыткам.

До сих пор неизвестна судьба задержанного 7 сентября в ходе демонстрации в Герате фотографа Мортазы Самади (Mortaza Samadi). Международный Комитет защиты журналистов выпустил заявление о том, что талибы должны "немедленно и безоговорочно освободить" Самади, так как после приходя к власти в Афганистане обещали соблюдать свободу слова и не препятствовать работе СМИ.

Комитет защиты журналистов отметил, что официальные представители "Талибана" Забиулла Муджахид и Сухейль Шахин, к которым обратились представители организации, никак не разъяснили ситуацию с Самади.


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URL: https://www.vb.kg/406408
Теги:
Афганистан, Талибан
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