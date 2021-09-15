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В Ленобласти задержали находившегося в розыске кыргызстанца

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- Евгений Денисенко
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В поселке Разбегаево Ленинградской области задержан 65-летний гражданин Кыргызстана. Как сообщают местные СМИ, он находился в межгосударственном розыске за преступление, совершенное более трех лет назад.

В апреля 2018 года этот мужчина, находясь в городе Ош, вошел в доверие к соотечественнику и получил от него 2,5 тысячи долларов. А через некоторое время перестал выходить на связь.

После обращения пострадавшего в органы правопорядка мошенник был в июне того же года объявлен в межгосударственный розыск.

Скрывался он на территории Ленинградской области. При этом регистрации здесь, как в самом Санкт-Петербурге, он не имел. Обнаружить его удалось благодаря взаимодействию сотрудников правоохранительных органов России и Кыргызстана.

О задержании мошенника российские полицейские незамедлительно уведомили своих кыргызских коллег. После выполнения всех необходимых процедур задержанный будет возвращен на родину и предстанет перед отечественным правосудием.


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URL: https://www.vb.kg/406413
Теги:
задержание, Россия, Кыргызстан, Мигрант
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