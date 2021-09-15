Добывать уран в КР пока не разрешили – Минэнергетики и промышленности

Разведка и разработка урановых и ториевых месторождений не разрешены, так как принятый в 2019 году закон "О запрете деятельности, связанной с геологическим изучением недр с целью поиска, разведки и разработкой урановых, ториевых месторождений в КР" все ещё в силе. Такое сообщение распространило Министерство энергетики и промышленности (МЭП).

Пресс-релиз ведомства появился после того, как в СМИ и социальных сетях началось обсуждение проекта закона "О недрах КР", вынесенного на общественное обсуждение Министерством энергетики и промышленности 3 сентября 2021 года. В нем включены вопросы по урану и торию, однако, как подчеркивает МЭП, "в документе четко не указывается, что добыча урана будет разрешена".

Поясняется, что возможно право на добычу урана и тория будет предоставлено тем компаниям, 100 процентов акций которых принадлежит государству (не касается частных компаний). И это в том случае, если компания будет ввести работу с использованием технологий, которые не наносят вреда экологии и соответствуют международным стандартам.

"Документ пока не принят, а был вынесен только на общественное обсуждение. Поэтому рано говорить о том, что добыча урана будет разрешена. Этот пункт может быть удален из документа с учетом предложений и замечаний, полученных в ходе общественного обсуждения", - напоминают в ведомстве.

Отметим, закон "О запрещении деятельности, связанной с геологическим изучением недр с целью поиска, разведки и разработки урановых, ториевых месторождений в КР" был принят на фоне протестов, которые начались по всей стране в апреле 2019 года на фоне новостей о планах добычи урана на месторождении Кызыл-Омпол в Иссык-Кульской области. Тогда активисты составили петицию и провели митинги в Бишкеке, Балыкчи, Караколе и на самом руднике.