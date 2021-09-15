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В Тюпском районе во время пожара погибли двое детей

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- Наталья Крайнова
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В Кыргызстане вчера, 14 сентября, в селе Сары-Булун Тюпского района Иссык-Кульской области во время пожара во дворе частного дома погибли двое детей. Об этом сообщает пресс-центр МЧС.

По предварительной информации поступило сообщение о том, что горит сено в сарае, во дворе жилого дома по улице Жаштык. К тушению привлекался один пожарный расчет Тюпского района №34. В 15:00 часов пожар был локализован 17:45 полностью ликвидирован.

В результате пожара погибли двое детей, одна девочка и один мальчик 2017 г.р. и 2015 г.р.

Всего сгорело 600 тюков сена. Причина возникновения пожара уточняется.


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URL: https://www.vb.kg/406420
Теги:
МЧС, пожар, Кыргызстан, погиб ребенок
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