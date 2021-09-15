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Мэрия поддержала петицию горожан по стихийным свалкам

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- Айжан Мамбеталиева
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Мэрия города Бишкек полностью поддерживает петицию горожан, опубликованную на сайте change.org. и держит на особом контроле вопрос рекультивации свалки. Об этом сообщает пресс-служба столичного муниципалитета. Также обещается приложить все усилия для решения вопросов, указанных в петиции.

В сообщении также сообщается, что данный проект был начат в 2015 году, но его реализация затянулась. В сентябре текущего года возобновлены переговоры с подрядчиком о завершении рекультивационных работ на свалке. Подрядная организация для возобновления работ по контракту требовала от кыргызской стороны гарантию оплаты дополнительных работ, возникших в ходе исполнения контракта, а также корректировку стоимости работ в связи с изменением цен. Понимая экологическую важность данного вопроса стороны намерены рассмотреть вопрос в конструктивном и взаимовыгодном русле для полнейшего завершения обязательств по рекультивации. В ближайшие дни ожидается финальный этап переговоров представителей компании и руководства мэрии. Строительные работы начались в 2019 году и их завершение планировалось в 2020 году. К концу 2019 года иностранной подрядной организацией была выполнена треть запланированных работ. В связи всемирной пандемией в 2020 году выполнение контракта была приостановлена в одностороннем порядке со стороны подрядчика.

На проект рекультивации Европейского банка реконструкции и развития "Улучшение системы управления ТБО Бишкека" выделено 22 миллиона евро (11 миллионов евро грантовые средства и 11 миллионов евро кредит). В настоящее время освоено 10,5 миллионов евро, которые направлены на реконструкцию площадок для контейнеров, замену мусорных евро-баков по всему городу, закупку и поставку спецтехники для вывоза ТБО, работы по рекультивации, открытие нового полигона и мусоросортировочной линии. Например, стоимость работ по рекультивации составляют 1,6 миллион евро. Из них фактическая сумма оплаты иностранной подрядной организации, составили 825 тысяч евро. Остаток средств по контракту в размере 772,5 тысяч евро.

В целом же, оставшиеся средства от выделенных средств в рамках проекта находятся в сохранности на счетах Европейского банка реконструкции и развития.

Сотрудниками мэрии в конце августа текущего года были направлены письма о проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности муниципального предприятия "Бишкекский санитарный полигон", в том числе по использованию средств по проекту "Улучшение системы управления твердыми бытовыми отходами в городе Бишкек" в правоохранительные органы. Это было сделано в целях определения ответственности лиц и получения юридической оценки, в соответствии с законодательством.

Относительно строительства мусоросортировочной линии отмечается, что разработано и находится в финальной стадии согласования техническое задание для объявления международного тендера по отбору подрядной организации. По мере согласования тех.задания будет объявлен тендер на строительство мусоросортировочной линии.


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URL: https://www.vb.kg/406421
Теги:
мэрия, Бишкек, Петиция, свалка
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