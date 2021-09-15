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Здравствуй, школа! Милиционеры обеспечивают охрану общественного порядка

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- Оксана Гут
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Сотрудники столичной милиции обеспечивают охрану общественного порядка по случаю начала нового учебного года. Об этом сообщает пресс-служба УВД Октябрьского района г. Бишкек.

Сегодня, 15 сентября, участковые и инспекторы по делам несовершеннолетних Октябрьского РУВД задействованы в обеспечении охраны общественного порядка и безопасности школьников в связи с началом учебного года в традиционном режиме.

"Сотрудники милиции, находясь на местах, в ходе несении службы проводят профилактические мероприятия разъяснительного характера, где просят всех присутствующих соблюдать все необходимые санитарно-эпидемиологические правила в целях дальнейшего не распространения коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.


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URL: https://www.vb.kg/406422
Теги:
дети, школа, безопасность, Бишкек, Кыргызстан, УВД
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