Apple показала новую линейку смартфонов iPhone 13

iPhone 13 будет доступен в розовом, красном, синем, а также в цветах "темная ночь" и "звездная ночь", сообщает "Интерфакс".

Работу гаджета обеспечивает процессор A15 Bionic, дисплей - Super Retina XDR с диагональю 6,1 дюйма. Камеры расположены по диагонали, "челка" под фронтальную камеру уменьшена на 20 процентов. Минимальный объем памяти на iPhone 13 теперь - 128 Гб, также появился вариант с объемом 512 Гб.

На новом смартфоне будет доступна функция съемки с киноэффектом, которая, в частности, позволяет удерживать фокус на человеке даже во время движения. Этот режим может работать и на фронтальной камере.

В случае с iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max станет доступен объем памяти 1 Тб. Частота обновления экрана на обеих моделях - до 120 Гц. Гаджеты оснащены тремя камерами, и разработчики обещают преимущества при съемке макрофотографий, а также обработку кадров в реальном времени без дополнительного использования редакторов. При видеосъемке также будет доступно изменение фокуса в кадре даже после того, как запись уже будет сделана.

Также во вторник был представлен новый iPad c процессором A13 Bionic, диагональю 10,2 дюйма и 12-мегапиксельной камерой. Модель будет на 20 процентов производительнее предшественников. iPad mini с диагональю 8,3 дюйма поддерживает 5G и оснащен стилусом, который примагничивается к боковой части гаджета.

В ходе презентации также были продемонстрированы Apple Watch Series 7 с дисплеем, бесшовно сливающимся с корпусом. Разработчики обещают, что на экране будет помещаться на 50 процентов больше текста, кнопки станут более удобными, а дисплей - на 70 процентов ярче. Также предусмотрена функция T9. В продаже новые "умные часы" появятся позднее этой осенью.