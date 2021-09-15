Пользователи Facebook из "белых списков" могут нарушать правила соцсети

Компания Facebook создала специальную систему контроля, которая освободила известных пользователей от соблюдения части или всех правил соцсети. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на внутренние документы компании.

Контроль записей таких пользователей осуществляет специальная программа, благодаря чему алгоритмы соцсети автоматически не скрывают контент, который может нарушать правила по борьбе с пропагандой ненависти, подстрекательством к насилию или сексуальным контентом.

Как пишет WSJ, привилегированные пользователи без всяких санкций публиковали, например, посты с утверждениями, что вакцины от коронавируса смертельны, что Хиллари Клинтон связана с тайной организацией педофилов или что Дональд Трамп называл "животными" беженцев, ищущих убежища в США.

По состоянию на 2020 год в соцсети было 5,8 миллиона привилегированных пользователей, среди которых были политики, представители шоу-бизнеса, спортсмены и популярные блогеры. В список попали даже некоторые аккаунты, которые ведутся от лица животных.

Источник: "Медуза".