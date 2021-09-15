Выставка "Портрет художника, или взгляд на себя" открылась в "Галерее М"

В филиале столичной "Галереи М" и АртХолле при ней сегодня, 15 сентября, открылась выставка "Портрет художника, или взгляд на себя". Это вторая экспозиция из тематического цикла, приуроченного к 30-летнему юбилею галереи.

На четвертом этаже ЦУМ-2 "Айчурек" посетителей ждет встреча с произведениями известных мастеров Кыргызстана. Бишкекчане и гости нашего города могут оценить то, какими кыргызские художники видят себя.

В галерее и АртХолле нас ждут полотна Алексея Каменского, Таалая Усубалиева, Момуна Астара, Халиды Шимовой, Константина Шкурпелы, Нюргуяны Иннокентьевой, Ормонали Идрисова, Петра Куринских, Натальи Копелович, Рината Ханафеева и других творцов. Есть в экспозиции и скульптуры. Например, Тамилы Маматовой. Произведения авторов уютно соседствуют с их же автопортретами.

В большом тематическом проекте "Галереи М", приуроченном к юбилею, задействованы более тридцати отечественных художников. К сожалению, не все из них смогли принять участие в данной экспозиции. Причина проста - у них просто нет автопортретов. Зачастую нашим творцам жалко тратить время и краски на себя. Даже те автопортреты, которые мастера принесли на выставку, по большей части писались много лет назад. Кто-то даже сумел отыскать свои студенческие рисунки.