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Выставка "Портрет художника, или взгляд на себя" открылась в "Галерее М"

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- Анастасия Карелина
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В филиале столичной "Галереи М" и АртХолле при ней сегодня, 15 сентября, открылась выставка "Портрет художника, или взгляд на себя". Это вторая экспозиция из тематического цикла, приуроченного к 30-летнему юбилею галереи.

На четвертом этаже ЦУМ-2 "Айчурек" посетителей ждет встреча с произведениями известных мастеров Кыргызстана. Бишкекчане и гости нашего города могут оценить то, какими кыргызские художники видят себя.

В галерее и АртХолле нас ждут полотна Алексея Каменского, Таалая Усубалиева, Момуна Астара, Халиды Шимовой, Константина Шкурпелы, Нюргуяны Иннокентьевой, Ормонали Идрисова, Петра Куринских, Натальи Копелович, Рината Ханафеева и других творцов. Есть в экспозиции и скульптуры. Например, Тамилы Маматовой. Произведения авторов уютно соседствуют с их же автопортретами.

В большом тематическом проекте "Галереи М", приуроченном к юбилею, задействованы более тридцати отечественных художников. К сожалению, не все из них смогли принять участие в данной экспозиции. Причина проста - у них просто нет автопортретов. Зачастую нашим творцам жалко тратить время и краски на себя. Даже те автопортреты, которые мастера принесли на выставку, по большей части писались много лет назад. Кто-то даже сумел отыскать свои студенческие рисунки.


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URL: https://www.vb.kg/406426
Теги:
выставка, художник, ЦУМ
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