Две квитанции за мусор – непонятная война бишкекской мэрии и "Комтранскома"

Жители Октябрьского района столицы оказались в ситуации, когда сразу две коммунальные службы потребовали от них оплачивать услуги за вывоз мусора. Такого абсурда в столице еще не случалось.

- Два года назад я купил квартиру в 7 микрорайоне, - позвонил в редакцию горожанин Илья Петров. – Как и положено в таких случаях, проехался по всем обслуживающим организациям и заключил договора на свое имя. Вывозом мусора все это время занималась частная компания "Комтранском". Ее счета приходили в объединенной квитанции совместно с газом, горячей и холодной водой.

- Но неожиданно за август мне приходит квитанция от муниципального предприятия "Тазалык", с которым у меня нет никаких договорных отношений. Мало того, в документе вписана фамилия еще старого хозяина квартиры. При этом никаких объяснений, почему сменилась обслуживающая организация, нам никто не предоставил. А следом пришел счет и от "Комтранскома". Только он был отдельно от объединенной квитанции. И что мне теперь, оплачивать обеим службам?

По словам мужчины, он в течение недели безуспешно пытался дозвониться в "Тазалык" по номеру телефона, указанному в квитанции. Но там не брали трубку. А в частной организации ему ответили, что по-прежнему занимаются вывозом мусора и оплачивать нужно только их услуги.

Чуть больше повезло жителям 4 микрорайона – их уведомили о "смене власти" расклеенными на дверях подъездов листовками. Правда, особой ясности это все равно не внесло.

- Сначала появилась бумага от МП "Тазалык", - рассказала жительница микрорайона Светлана Сергеева. – Там говорилось, что на основании распоряжения мэрии за номером 128 от 15 июня текущего года, с 1 августа вывозом ТБО с территории нашего района занимается эта структура.

- Но буквально через пару дней объявление было соврано. А на его месте появилось новое. Автором последнего было уже ОсОО "Комтранском". В нем говорилось, что полномочия муниципальной структуре переданы незаконно. Определением суда действие распоряжения мэрии приостановлено. А потому право вывоза отходов остается за частниками.

В общем, люди посовещались между собой и решили пока вообще никому не платить, так как явно видно, что ситуация не простая и уже дошла до судебных разбирательств.

- Но нас сильно возмутила позиция мэрии – приляпали на подъезд какую-то бумажку и решили, что этого достаточно и тут же начали рассылать квитанции. В них, к слову, значатся старые данные владельцев квартир.

- Но ведь чиновники должны были провести нормальную информационную компанию через СМИ и общие собрания жильцов, объяснить, что случилось и как теперь будет производиться вывоз мусора и оплата за это. Благо у них было полтора месяца с момента выхода распоряжения и до вступления его в силу. Они обязаны были направить своих сотрудников по всем адресам абонентов, чтобы уточнить данные и количество проживающих. Но всего этого не было сделано. Отношение к работе у "Тазалыка" в частности и у мэрии в целом откровенно наплевательское, - возмущается Светлана Сергеева.

Редакция "Вечернего Бишкека" в первую очередь связалась с городской администрацией, чтобы выяснить, на основании чего с частной структурой решили расторгнуть договорные отношения. В чем же провинились фирмачи?

Казалось бы, простой вопрос, на который у муниципалитета уже давно должен быть ответ. Ведь именно этот ответ и является причиной смены одной коммунальной организации на другую.

Но не тут-то было. Для пресс-службы мэрии оказалось непосильной задачей за весь вчерашний день и часть сегодняшнего найти в огромном штате чиновников хотя бы одного человека, который мог бы рассказать о сути претензий городских властей к частникам. Получается интересная вещь – договор с компанией разрывают, а обозначить причины не могут. Странно, не правда ли?

Впрочем, не менее странным образом ведут себя и представители ОсОО "Комтранском". В его офисе нашим корреспондентам подсказали телефон юриста, которая уполномочена выступать от имени организации. Вот только при первом звонке она сообщила, что занята и попросила перезвонить через определенное время. Но больше поговорить с ней не удалось, ибо и в назначенные ею часы и много раз позже автомат "на том конце провода" отвечал, что абонент не доступен. Сама она тоже не перезвонила.

Это весьма показательно. Ведь в первую очередь именно ОсОО должно быть заинтересовано в том, чтобы воспользоваться предоставленной возможностью и посредством СМИ донести свою позицию до горожан. А раз этого не происходит, можно предположить, что мнение абонентов компанию не очень-то и заботит.

Благо в конечном итоге ситуацию взял под личный контроль градоначальник Айбек Джунушалиев. Он призвал абонентов, получивших по две квитанции, до прояснения всех вопросов не оплачивать ни одну из них.