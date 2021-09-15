Кумтор. Жизненный путь Жапарова не даст ему свернуть с этого пути

В Кыргызстане уже несколько месяцев разворачивается скандал вокруг Кумтора - одного из самых крупных золоторудных месторождений в Центральной Азии. И если раньше доходы от освоения рудника уходили в семейные бюджеты руководителей страны, а в госбюджет попадало около 6-7% прибыли, которые, при этом, обеспечивали 20% доходов Кыргызстана, то можно только вообразить, что теперь будет при получении всех 100%.

В этой связи шаги нынешнего президента Садыра Жапарова по вопросу рудника, когда на Кумторе было введено внешнее управление с целью борьбы с коррупцией и заботе об окружающей среде, предстает в выгодном свете для республики. То есть у Жапарова есть реальный шанс увеличить госбюджет Кыргызстана в разы, причем довольно быстро. Не исключено, что стране таким образом удастся в скором времени расплатиться с внешними долгами, в которые вогнали нашу страну коррумпированные чиновники и бывшие президенты Кыргызстана.

Разумеется, прежние хозяева Кумтора, которые более 20 лет присваивали национальное богатство страны, тоже не сидят без дела. Они систематически оказывают давление на руководство республики, действуя, в том числе, через международные суды. Также они подключили некоторые СМИ, в том числе, и за рубежом, и по слухам даже местные оппозиционные силы. Поэтому интересно, хватит ли у Садыра Жапарова политической воли не свернуть со этого пути.

Если посмотреть на прошлые годы нынешнего главы страны, то сразу вспоминаются его громкие скандальные выступления в парламенте за национализацию Кумтора. Жапаров тогда неоднократно указывал на все нарушения канадской компании, призывая власти не идти на поводу у канадцев. Поэтому не удивительно, что именно ему предложили возглавить депутатскую комиссию по проверке деятельности рудника Кумтор и которая в своем заключении зафиксировала все нарушения, в том числе и экологические на миллиарды сомов. Несмотря на это, Алмазбек Атамбаев создал еще одну, но уже государственную комиссию, которая вынесла другое заключение в угоду руководству канадской компании. Парламент же вместе со спикером Асылбеком Жээнбековым поддержал именно этот вариант заключения.

Разумеется, Садыр Жапаров и после этого не замолчал, что и стало причиной его политических гонений на долгие годы. Как известно, в 2012 году его обвинили в насильственном захвате власти, но вскоре он был оправдан и освобожден в зале суда.

Позже он вынужден был покинуть страну, так как власти возбудили против него новое уголовное дело. В 2017 году Жапаров вернулся в Кыргызстан и сразу же был посажен в СИЗО. Более того, власти не стали церемониться и с ближайшими его родственниками. Помнится , с ними тогда крайне жестко обошлись, вначале жестоко избив на мирном митинге в поддержку Жапарова, а потом и вовсе закрыв в СИЗО.

В итоге Садыр Жапаров находился в тюрьме с 2017 года по обвинению в организации митинга в Караколе и захвату в заложники тогдашнего губернатора Иссык-Кульской области Эмильбека Каптагаева, который, правда, в судах заявлял, что никакого захвата и не было вовсе. Тем не менее, суды не приняли во внимание его слова, и все же приговорили Жапарова к 11 годам заключения.

Возвращаясь к вопросу о том, хватит ли у Садыра Жапарова политической воли не свернуть с этого пути, то ответ, думается, исходя из его жизненного пути для всех очевиден.