В Казахстане соцсети и мессенджеры могут обязать зарегистрироваться

Иностранные социальные сети и мессенджеры могут обязать зарегистрироваться или открыть представительства в Казахстане. Такие поправки содержатся в законопроекте по вопросам защиты прав ребенка, передает Tengrinews.kz.

Инициированный депутатами законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам защиты прав ребенка" 15 сентября в первом чтении принял Мажилис.

Новые термины

Предлагаемые изменения дают четкое определение онлайн-платформам и сервисам обмена мгновенными сообщениями. Статью 1 закона "Об информатизации" предлагается дополнить подпунктами следующего содержания:

"73) онлайн-платформа - интернет-ресурс и (или) сервис обмена мгновенными сообщениями, предназначенные для распространения информации в целях общения пользователем посредством созданной им персональной страницы путем размещения информации, приема и (или) передачи знаков и (или) сигналов и (или) голосовой информации и (или) письменного текста и (или) изображения и (или) звуков и (или) сообщений конкретно определенному или неопределенному кругу лиц, за исключением онлайн-платформ, предназначенных для предоставления финансовых услуг и электронной коммерции;

74) сервис обмена мгновенными сообщениями - технологическая система распространения информации посредством использования сетей телекоммуникаций путем мгновенного обмена сообщениями и их передачи конкретно определенному лицу и (или) неопределенному кругу лиц, за исключением использования информационно-коммуникационных технологий при предоставлении финансовых услуг и электронной коммерции", - говорится в проекте закона от 2 сентября 2021 года.

В законопроекте также определяется, что "травля (буллинг) - это действие лица или группы лиц унизительного характера в отношении несовершеннолетнего, в том числе с применением средств информационно-коммуникационных технологий (кибербуллинг)".

Обязательная регистрация в Казахстане и 24 часа на удаление контента

Предлагаемая новая статья 18-2 закона "Об информацизации" гласит, что для осуществления деятельности на территории Казахстана собственники и иные законные представители иностранной онлайн-платформы или сервиса обмена мгновенными сообщениями проводят обязательную государственную регистрацию юридического лица или учетную регистрацию филиала (представительства) иностранных юридических лиц в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

"Руководителями филиалов (представительств) иностранной онлайн-платформы или сервиса обмена мгновенными сообщениями на территории Республики Казахстан не могут быть иностранцы либо лица без гражданства", - говорится в проекте закона.

Руководителей филиалов соцсетей в Казахстане могут обязать выполнять решения по удалению или ограничению определенного контента в течение 24 часов.

"Руководитель филиала (представительства) иностранной онлайн-платформы на территории Республики Казахстан после получения предписания о принятии мер по выполнению указанного в пунктах 1, 1-1 и 1-2 статьи 41-1 закона Республики Казахстан "О связи" представления или решения от уполномоченного органа в области информации обязан выполнить его в течение не более двадцати четырех часов путем принятия мер к удалению информации, нарушающей требования законов Республики Казахстан, либо ограничению ее распространения на территории Республики Казахстан", - отмечается в законопроекте.

Шесть месяцев на регистрацию филиалов

Иностранным социальным сетям и мессенджерам законодатели планируют дать шесть месяцев для регистрации юрлиц или филиалов в Казахстане, иначе их деятельность на территории страны будет ограничена.

"По истечении шести месяцев после введения в действие статьи 18-2 настоящего закона, в случае если иностранная онлайн-платформа или сервис обмена мгновенными сообщениями не проводят процедуру обязательной государственной регистрации юридического лица или учетную регистрацию филиала (представительства) иностранного юридического лица в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан о государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств, деятельность данных ресурсов ограничивается на территории Республики Казахстан", - гласят предлагаемые поправки.

Планируется, что порядок блокировки и ограничения интернет-ресурсов будет определять уполномоченный орган в области информации.

Также уполномоченный орган в области информации будет вести единый реестр учета интернет-ресурсов, размещающих информацию, запрещенную или иным образом ограниченную к распространению законами Казахстана или вступившими в законную силу судебными актами, а также доступ к которой был временно приостановлен внесенным в уполномоченный орган в области информации представлением генерального прокурора страны или его заместителей, а также предписанием уполномоченного органа в области информации.

Министерство информации поддерживает изменения

Вице-министр информации и общественного развития Кемелбек Ойшыбаев на заседании Мажилиса заявил, что министерство поддерживает предлагаемые изменения, касающиеся социальных сетей и мессенджеров.

"В законопроекте предложены нормы по социальных сетям и мессенджерам, мы поддерживаем, потому что во время анализа, мониторинга информационного поля мы видим, что идет большое количество кибербуллинга, в министерство поступает очень большое количество обращений.

Если говорить конкретно о фактах, в 2020 году в общей сложности во время мониторинга мы выявили около 70 тысяч фактов кибербуллинга в интернет-среде. В администрации соцсетей и мессенджеров нами направлено около 1800 обращений с просьбой удалить материалы. И в 2021 году эти цифры уже увеличились - около 140 тысяч фактов нарушений мы выявили. Соответственно, около 1700 (обращений. - Прим.) мы в администрации соцсетей и мессенджеров направили", - сказал вице-министр.

По его словам, не все представители социальных сетей и мессенджеров выходят на связь с казахстанским министерством.

"У нас, к сожалению, не со всеми социальными сетями и мессенджерами на наши обращения идет обратная связь. Если какие-то социальные сети, скажем так, реагируют и удаляют материалы, некоторые, до 20-30 процентов, доходит только реакция на наши обращения. Поэтому в этом направлении мы предлагаем ввести нормы и понятия для социальных сетей и мессенджеров", - добавил Кемелбек Ойшыбаев.