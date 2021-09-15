Мошенники пытаются заработать деньги на имени Айсулуу Тыныбековой

Мошенники пытаются заработать деньги на имени известной кыргызстанской спортсменки Айсулуу Тыныбековой. Неизвестные создали в Facebook ее фейковую страницу, где проводят различные акции и розыгрыши. Об этом сообщила сама серебряной призер Олимпийских игр в Токио.

"Неизвестные люди от моего имени пытаются обманным путем заработать, открывая фальшивую страницу в Facebook. Я очень огорчена этой ситуацией и прошу владельцев страницы не организовывать ложных акций. К сожалению, оказывается, тысячи людей верят этой фейковой информации и принимают участие в акции. Прошу всех своих подписчиков перейти на фейковый аккаунт и нажать "Пожаловаться"", - написала Тыныбекова.