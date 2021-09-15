Погода
$ 84.66 - 84.87
€ 99.67 - 100.95

Мошенники пытаются заработать деньги на имени Айсулуу Тыныбековой

377  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Мошенники пытаются заработать деньги на имени известной кыргызстанской спортсменки Айсулуу Тыныбековой. Неизвестные создали в Facebook ее фейковую страницу, где проводят различные акции и розыгрыши. Об этом сообщила сама серебряной призер Олимпийских игр в Токио.

"Неизвестные люди от моего имени пытаются обманным путем заработать, открывая фальшивую страницу в Facebook. Я очень огорчена этой ситуацией и прошу владельцев страницы не организовывать ложных акций. К сожалению, оказывается, тысячи людей верят этой фейковой информации и принимают участие в акции. Прошу всех своих подписчиков перейти на фейковый аккаунт и нажать "Пожаловаться"", - написала Тыныбекова.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/406443
Теги:
Айсулуу Тыныбекова, Интернет, мошенничество, спорт, Кыргызстан, соцсети
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  