Таалайбек Джумадылов: Нам не нужно бояться "Талибана"

Эксперт по нацбезопасности, ветеран силовых структур Таалайбек Джумадылов, выступая на встрече экспертов со студентами, организованной "Евразийцы - новая волна" по обсуждению возможных угроз для ЦА и КР из-за прихода к власти в Афганистане движения "Талибан", заявил, что концепция национальной безопасности, принятая в 2012 году устарела и требует обновления, соотнесения ее с новыми угрозами. А сама ситуация требует срочного созыва Совбеза, посвященного ситуации по Афганистану. Эксперт сделал акцент на том, что именно сейчас Кыргызстан нуждается во внутренней консолидации.

Обращаясь к студентам - участникам встречи он предложил рассмотреть ситуацию в Афганистане сквозь призму обеспечения национальной безопасности и геополитики.

- Не секрет, что основной целью политики любого государства является борьба за ресурсы и контроль за ними. Каждое государство защищает свои стратегические интересы. Крупные государства используют более мелкие для достижения своих целей.

В сфере обеспечения национальной безопасности подразумевается способность на ранней стадии определять угрозы, определять, вызовы и принимать адекватные меры, реагировать и оперативно противодействовать этим вызовам.

В целом по Афганистану, во-первых, военные операции запада, которые проводились 20 лет, завершены. Но это только верхушка всего массива информации. Мы должны понимать, что военная разведка Пакистана создала искусственно организацию Талибан для того, чтобы создавать проблемы геополитическому противнику Пакистана - Индии. Но мы знаем, что в 1979 Советский Союз вошел в Афганистан и ЦРУ перенаправило их действия противодействию советскому вторжению.

Соответственно, пакистанские и западные советники присутствовали, инструктировали моджахедов в Афганистане, чтобы сбивать советские самолеты, подрывать танки. Моджахеды и Талибан были созданы, чтобы противостоять Советскому Союзу, а когда Союз вывел войска, то естественно эти движения укрепились и выступили уже против тех, кто их создал. В 2001 году был совершен теракт и США прилетели наводить порядок в Афганистан, - сказал он.

Эксперт убежден, что Кыргызстану, как маленькому государству, нужно осмысление всей геополитической ситуации.

- Полный провал, потрясение, фиаско - слышали мы в новостях, но в этой ситуации нам надо ответить, что делать нам? Мы маленькое государство, сейчас нам нужно осмысление всей геополитической ситуации. На сегодня это огромный вызов для обеспечения национальной безопасности - международный терроризм, религиозный экстремизм, наркотрафик, действия транснациональной преступности, неуправляемая миграция, продовольственный кризис, угрозы в сфере военной безопасности.

И именно сейчас нам нужно чтобы высшее руководство страны экстренно собрали заседание Совбеза Кыргызской Республики для обсуждения угроз и противодействия вызовам по ситуации в регионе и Афганистану.

И надо вспомнить, что Концепция национальной безопасности Кыргызской Респблики была разработана в 2012 году. Это громоздкий документ, более 30 страниц, а нам нужна ранжировка угроз в сфере экономики, политики, безопасности. Если не заложим видение проблем с современной точки зрения, то с учетом новых угроз – проиграем на старте. Нам сегодня в первую очередь нужна консолидация общества, а не разобщение, - отметил Джумадылов.

Кыргызстану, продолжил он, нужна идеология и национальная идея, а также понимание куда мы идем, какое общество строим.

- Сама ситуация в Афганистане диктует такую повестку. Мы все должны понимать как мы будем противостоять новым угрозам? Когда говорят о том, что мы не взаимодействуем с Афганистаном – неправда, все знают, что контрабандой туда идет ГСМ и мука. Сначала в Таджикистан, потом в Афганистан. А почему не продумана программа экономического сотрудничества легального? Разве это выгодно Кыргызстану?

И нам не нужно бояться Талибана, им нет интереса двигаться в открытом поле на нашу границу, поскольку у военных есть опыт войны в Сирии, высокоточное оружие. Военное проникновение через границу маловероятно. А вот для радикальных идей не существуют границы. И основной свой фокус усилий надо в другую сферу: на добывание упреждающей информации для реагирования на угрозы. У нас есть разведка, ГКНБ, ГРУ, погранвойска. Сегодня мы должны быть нацелены на обеспечение технической базы и кадрового обеспечения всех этих структур в Кыргызстане.

И наши люди должны быть везде. Важно стратегическое усиление контртеррористических служб – мы же знаем, что у нас есть спящие ячейки. Все помнят, что официально называлась цифра в 500 граждан КР, которые побывали в Сирии, Афганистане, Пакистане не как туристы, а возможно прошли специальную диверсионную подготовку.

И сейчас очень важно обратить внимание на все чрезвычайные ситуации, например, у всех на слуху недавний случай, когда телефонная террористка решила отомстить своему любимому и сообщила что заложила бомбу в ГУМе и ЦУМе. Это случай или кто-то шепнул девушке "пробить" ситуацию. В этом надо внимательно разбираться, - сказал он.

Ветеран силовых структур напомнил, что наша страна уже на грани и что уже были попытки привести в Кыргызстан радикальный ислам.

- Даже на самом высоком уровне были предприняты попытки убрать характер светскости из Конституции. Пока "пробный шар" не прошел, но общество должно видеть, понимать что государство отреагировало на такое поползновение к халифату. Любой знает, что первое правило противодействия террористическому влиянию - агентурное проникновение в среду экстремистских организаций. А у нас все происходит наоборот, у нас они внедряются в структуру государства.

Совсем недавно глава государства ходил со своей "девяткой" на жума намаз. Сотрудники из госучреждений отпрашивались и ходили в мечеть. Я не против ислама, а против использования идей религии для прикрытия экстремистских идей, - подчеркнул он.

Зачастую приверженность к экстремистским идеям рождается, когда люди оказываются в крайней нужде, в ситуации несправедливости, продолжил собеседник редакции.

- Эти факторы в Кыргызстане присутствуют: коррупция, несправедливость. И мы еще сами искусственно создаем предпосылки для турбулентности, для взрыва и недовольства: любые выборы - это шок, стресс, Представьте, за 25 партиями будут стоять толпы недовольных. Выборы в Кыргызстане - условия для того, чтобы проводить госперевороты.

Именно поэтому сегодня общество нуждается в консолидации, а у нас вместо этого все разбиваются на сторонников разных партий, трайбализм, плюс пандемия, экономический кризис - происходит разобщение элит. Плюс кто-то из лидеров сидит в тюрьме, их сторонники недовольны.

Как никогда сегодня на повестке дня в Кыргызстане создание общенациональной идеи, четко сформулированной, понятной народу, потому как не зря некоторые эксперты утверждают, что Кыргызстан на грани афганизации, талибанизации.

Мы маленькое государство, если посмотреть на глобус, то мы на перекрестке интересов многих держав. Путин говорит о том, что им не нужна инфильтрация исламских радикальных идей в Россию, а проникновение возможно через ЦА – "подбрюшье", как нас называют. Китаю тоже нужен мирный Кыргызстан, чтобы сохранить торговый путь "Один пояс –один путь". То есть возникновение исламского халифата этим странам невыгодно. США позабыли один из постулатов дипломатии "не трогай горцев: их нельзя победить" -на фоне имитационного поражения в Афганистане, мы пока не знаем их многоплановых интересов. И нам, как маленькой стране надо быть очень осторожными, осознавать все происходящее, чтобы сохранить страну и мир в нашей стране, - подытожил эксперт.