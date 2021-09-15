Завтра художественный фильм "Шамбала" выходит в широкий прокат

Завтра, 16 сентября в 18 часов в кинотеатре "Манас" состоится премьерный показ художественного фильма "Шамбала" режиссера Артыкпая Суйундукова по мотивам одноименной повести Чынгыза Айтматова "Белый пароход". В этот же день фильм выходит в широкий прокат в Бишкеке.

"Шамбала" – это своеобразное сказание о преступлении и наказании, кыргызская языческая притча, в которой пантеистическое отношение к природе ощущается в каждом дереве и в каждом животном.

Фильм участвовал в международных кинофестивалях, как МКФ "Киношок" и получил приз за лучшую музыку – Мурзали Жээнбаеву и специальный диплом за лучшее исполнение роли Шамбалы – Артуру Аманалиеву, МКФ "Московская премьера" - приз за лучшую мужскую роль Насрету Дубашеву, МКФ в Калькутте - приз за лучшую режиссуру – Артыкпаю Суйундукову, МКФ в Испании Imagine India Film Festival - приз за лучшую операторскую работу Мурату Алиеву и Акжолу Бекболотову, также фильму была вручена кинопремия Российской академии кино "Ника" в номинации Лучший фильм СНГ, Грузии и Балтии.

Фильм был создан Национальной киностудией "Кыргызфильм" имени Толомуша Океев при участии киностудии "Айтыш Фильм".