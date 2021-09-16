Вернуть "Кумтор" Кыргызстану для Садыра Жапарова – дело чести

Для Садыра Жапарова возвращение Кумтора народу Кыргызстана – это вопрос чести. Таким мнением поделился с VB.KG политолог Алмазбек Акматалиев.

"Идею о том, что Кумтор должен работать на благо нашей страны, он [Жапаров -ред.] продвигал еще 10 лет назад. Логично, что возвращение Кумтора под управление Кыргызстана – стало одним из ключевых моментов предвыборной платформы президента", - говорит политолог.

Садыр Жапаров выполнил обещание, данное своим избирателям – инициировал процессы возвращения рудника под управление кыргызского государства. И он постарается довести их до логического конца, поскольку, как считает эксперт, для него дело чести.

Попытки восстановить историческую справедливость по вопросу Кумтора, Садыр Жапаров предпринимал, еще будучи молодым депутатом ЖК от партии "Ата-Журт".

В октябре 2012–го он вместе с коллегами по ЖК организовал митинг с требованиями национализировать рудник. Эта акция стала поводом для оппонентов очень популярного в народе "Ата-Журта" расправиться с ее лидерами. После акции Жапарова и остальных участников взяли под стражу и осудили за попытку захвата власти.

Его обвинили в уголовном преступлении - по статье 295 УК КР "Насильственный захват власти или насильственное удержание власти". В марте 2013 года Первомайский районный суд Бишкека признал его виновным и приговорил к одному году и шести месяцам лишения свободы. Но в июне 2013 года Бишкекский городской суд оправдал политика. и освободил их в зале суда.

Через год Садыр Жапаров вновь организовал народ на акции протеста, связанные с "Кумтором". Они длились несколько месяцев.

Тогдашнему президенту Алмазбеку Атамбаеву удалось подавить народное недовольство. А на Садыра Жапарова завели сразу несколько уголовных дел - по статьям 227, 341, 113 и 234 (угроза убийством, захват заложника, хулиганство, применение насилия представителю власти) УК КР.

После этой истории Садыр Жапаров вынужден был покинуть Кыргызстана и несколько лет проживал в Беларуси.

На Родину политик вернулся в марте 2017 года - незадолго до президентских выборов. Спецслужбы арестовали его прямо на границе. Вскоре суды всех инстанций приговорили его к 11 годам и 6 месяцам колонии усиленного режима.

Адвокаты Жапарова несколько раз пытались добиться пересмотра дела своего подзащитного. Однако их попытки оставались безрезультатными, несмотря на то, что жертвой атамбаевских репрессий политика называли не только сторонники. В 2019 году в специальном докладе посольства США Садыр Жапаров был причислен к другим политическим узникам Кыргызстана.

К слову, Эмилбек Каптагаев, за взятие в заложники которого и был осужден Жапаров, даже публиковал открытое обращение к генеральному прокурору Откурбеку Джамшитову, в котором заявлял, что "никаких претензий по вопросу захвата в заложники не имею, его там в Караколе не было".

За три года тюрьмы Жапаров действительно пережил большие жизненные потрясения: сначала его нашли истекающим кровью после неудавшегося суицида, затем он потерял обоих родителей и сына, когда был за решеткой. Попытки вернуть кыргызстанцам золоторудное месторождение "Кумтор" обошлись президенту очень дорого.

Вынести такие суровые испытания может не каждый. Садыр Жапаров справился и остался верен себе и своим принципам. И поэтому можно быть уверенным, что он пойдет в этом вопросе до самого конца.