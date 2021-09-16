Apple представила четыре новых айфона

Компания Apple в ходе презентации 14 сентября представила линейку новых айфонов: iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max. Об этом сообщает "Медуза".

6,1-дюймовый iPhone 13 и 5,4-дюймовый iPhone 13 mini (а также старшие версии), как и раньше, имеют OLED-экран, который на 28% ярче предыдущего поколения, а также алюминиевые рамки. Фирменная "челка" стала меньше на 20%.

Камеры усовершенствовали, у 13 и 13 mini их расположили по диагонали. Айфоны получили возможность записи видео с режимом "Киноэффект". Базовая версия айфона теперь имеет 128 гигабайт встроенной памяти, также есть версии с 256 и 512 гигабайтами памяти. Впервые в истории Apple у Pro-версий появилась модель с 1 терабайтом.

6,1-дюймовый iPhone 13 Pro и 6,7-дюймовый iPhone 13 Pro Max получили три совершенно новых камеры и улучшенный дисплей с высокой частотой обновления до 120 Гц. Сверхширокоугольный объектив позволяет обеспечивать лучшую съемку при слабом освещении, а телеобъектив получил трехкратный зум. У всех трех камер теперь есть ночной режим, а также новый режим макросъемки, позволяющий снимать с расстояния два сантиметра.

Батарея iPhone 13 работает на 2,5 часа дольше, чем у iPhone 12, а у 13 mini - на 1,5 часа дольше, чем младшая модель iPhone 12. В то же время 13 Pro Max работает на 2,5 часа дольше, чем 12 Pro Max, а iPhone 13 Pro - на 1,5 часа дольше, чем 12 Pro Max.

Стоимость iPhone 13 mini начинается от 699 долларов, iPhone 13 - от 799 долларов, iPhone 13 Pro - от 999 долларов, iPhone 13 Pro Max - от 1099 долларов.

Предзаказ на новые айфоны в России открывается 22 сентября, продажи начнутся 24 сентября, говорится в сообщении Apple.