Как Дмитрий Медведев пытался вернуться в политику и почему у него не вышло

Десять лет назад, в сентябре 2011 тогдашний президент России Дмитрий Медведев согласился на "рокировку": на президентские выборы 2012 года пойдет не он, а Владимир Путин. Медведев возглавил список партии на выборах в Госдуму

В активной части гражданского общества, где к президенту Медведеву многие относились с большей симпатией, чем к возвращению Путина, рокировка вызвала массовые протесты. Погасить протестное движение удалось лишь к 2021 году ценой фактического разгрома всех структур оппозиции.

Спустя 10 лет перед выборами в Госдуму седьмого созыва экс-президент Медведев уже не ведет партию власти на выборы, причем он сам узнал об этом накануне съезда партии.

Он теперь заместитель председателя Совбеза и почти не заметен в публичном поле. Многое говорит о том, что такое положение ему не нравится. Медведев не хочет уходить на политическую пенсию, каковой для него очевидно и является Совбез. И после своей отставки он больше года боролся, в том числе с куратором внутренней политики в администрации президента Сергеем Кириенко, за право попасть в Думу и стать ее спикером, чтобы вновь обрести формальный статус влиятельной политической фигуры.

Эта статья основана на рассказах около двух десятков источников в высших эшелонах российской власти, большинство из них пожелали остаться неназванными. В аппарате зампреда Совбеза слова этих людей назвали ложными домыслами.

"Ехать не обязательно!"

Рано утром в субботу 11 сентября работники и служащие, спешившие в Кремль, с удивлением обнаружили, что Ивановская площадь неожиданно приняла подобие парковки у крупного дилерского автомобильного центра - здесь были припаркованы десятки дорогостоящих немецких внедорожников белого и черного цвета. На месте номерных знаков на них были таблички с фамилиями российских спортсменов, отгремевших недавно на Олимпийских играх в Токио.

Спустя несколько часов здесь, в Екатерининском и Александровском залах Кремля, в торжественной атмосфере Владимир Путин чествовал победителей и призеров Олимпиады и вручал государственные награды. Когда бокалы с праздничным игристым были пусты, а официальная церемония в Кремле с президентом закончилась, спортсменов пригласили на Соборную площадь, чтобы вручить им кое-что еще. Здесь в двубортном пиджаке с ярко-бирюзовым галстуком и бросающимся в глаза сочным загаром на лице их с улыбкой встречал Дмитрий Медведев.

Вручив последний из 77 комплектов ключей от иномарок от Фонда поддержки олимпийцев, Дмитрий Медведев, возглавляющий попечительский совет этой организации, на несколько секунд задумался. Неловкую паузу прервала одна из спортсменок, напомнившая чиновнику, что неплохо было бы проводить их к подаренным автомобилям.

- Прямо вот пойдем сейчас без всяких церемоний! Пошли смотреть! - крикнул Дмитрий Медведев, взмахнув вверх руками.

Вечером федеральные российские СМИ в своих новостных выпусках в красках рассказывали о торжественной встрече Путина и олимпийцев в Кремле, госнаградах и подаренных автомобилях.

Правда, в отличие от прежних лет, когда Медведев также поздравлял олимпийцев, в этот раз многие СМИ даже не упомянули о его участии в церемонии.

В режиме спецоперации

С проведением съезда "Единой России", лидером который до сих пор остается Медведев, у партийцев этом году было немало трудностей. На согласование даты влияла третья волна ковида и график президента Путина. Мероприятие несколько раз отодвигали: сначала на февраль, затем на март, а в итоге на 19 июня.

К съезду партия власти подошла с рекордно низкой популярностью. "Единой России" было важно не прогадать с лидером списка в Думу. В обсуждении кандидатур-"паровозов" в Кремле прошли десятки многочасовых совещаний, рассказал Би-би-си источник, знакомый с этими консультациями.

Куратор внутренней политики в администрации президента Сергей Кириенко столкнулся с неуемным желанием Дмитрия Медведева вновь возглавить списки "Единой России". Казалось бы, руководитель партии, бывший президент и премьер - очевидный кандидат в лидеры победной избирательной кампании. Он возглавлял список ЕР на выборах в 2016 и 2011 году.

Правда, его популярность как политика и уровень доверия остались на низком уровне, а антирейтинг (уровень недоверия), по данным ВЦИОМ, оставался одним из самых высоких среди политиков (второй после Жириновского). 18 июня, за один день до съезда, по данным ВЦИОМ, уровень доверия Медведеву составлял 19% при 68,3% рейтинга недоверия.

Кириенко курирует внутриполитический процесс и отвечает за организацию и проведение выборов, а также за результат партии власти. С высоким антирейтингом Медведева и наследием пенсионной реформы достичь поставленной задачи - получить большинство в новой Думе - с учетом низких рейтингов партии превращалось для Кириенко в проблему.

Обсуждение кандидатуры лидера списка ЕР проходило в режиме специальной операции, и ответ на главную загадку до последнего держался в тайне даже от руководства партии. Это Би-би-си подтвердили пять собеседников в "Единой России".

Путин не взял Медведева на выборы. Что случилось и поможет ли это "Единой России"?

"Даже члены руководящих органов партии узнали об этом лишь за пару часов до того, как это стало известно - на совместном заседании высшего и генерального советов, которое предшествовало съезду", - сказали Би-би-си два участника этого заседания.

Вопреки амбициям Медведева, в федеральный список единороссов на выборах в Госдуму вошли пять человек. На первом месте - министр обороны Сергей Шойгу, второй - глава МИД России Сергей Лавров. Оба идут вслед за Путиным в рейтинге политиков, которым россияне больше всего доверяют. Кроме того, в пятерку вошли главврач "ковидной" больницы в Коммунарке Денис Проценко, детский омбудсмен Анна Кузнецова и руководитель фонда "Талант и успех" Елена Шмелева.

Проценко заявил в СМИ, что не собирался идти на выборы с единороссами, но утром, за несколько часов до съезда, ему позвонил Владимир Путин и попросил пойти на выборы.

Рядовым участникам съезда Путин предпочел лично сообщить, кого он хотел бы видеть во главе списка партии.

Две предыдущих кампании (2016 и 2011 годы) во главе единороссов шел Медведев, в 2007 году - Владимир Путин, а в 2003 году список возглавляли Борис Грызлов, Юрий Лужков и Сергей Шойгу.

Путин сообщил Медведеву о своем решении накануне лично, и "экс-премьер был сильно расстроен, что было видно невооруженным глазом", рассказывали Би-би-си участники съезда .

"Кириенко понимал что Медведев с его антирейтингом - не локомотив, который бы потащил партию вверх. А за результат партии в конечном итоге отвечает именно он. И с этой позиции ему больше подходил кто-то яркий, не обремененный негативом", - говорит близкий к администрации президента собеседник, много лет участвующий в подготовке избирательных кампаний федерального уровня.

Медведев боролся за свое "думское" будущее как мог - после ухода с поста премьера его медийная активность естественным образом упала. Но с приближением дня "икс" публичная активность бывшего президента все больше нарастала.

Ее пик пришелся на последние две-три недели накануне съезда партии, а изюминкой на торте стало интервью для федеральной газеты "Коммерсант". Правда, бросается в глаза, что за полтора года после его отставки с поста премьера, на федеральных телеканалах ни одного интервью с Медведевым не вышло.

"Он предпринимал все усилия, чтоб нарастить личный рейтинг, в публичном пространстве его было много. Продвигал идеи, с которыми выступал ранее. Например, четырехдневная рабочая неделя, - вспоминает политолог Константин Калачев - Насколько эффективными были [усилия Медведева по наращиванию рейтинга], трудно оценивать, но судя по социологии - недостаточно. Но он старался. Как один из членов отряда космонавтов, которые готовятся к полету. Он был готов отправиться в космос, но его не запустили".

"У Медведева, как это называют в боксе, был бой с тенью. Но у этой тени была конкретная фамилия - Кириенко" - сказал политконсультант, бывший сотрудник администрации президента, попросивший не называть его имя.

Хотя он не смог сдержать эмоций, Медведев понимал, что обижаться ему не на кого. Несмотря на то, что план кампании и списки партии готовили Кириенко и его подопечные по администрации президента при поддержке социологов и политтехнологов, последнее слово в решениях на таком уровне всегда лично за Путиным. Это подтвердили Би-би-си четверо бывших чиновников, в разное время работавших на высоких должностях в Кремле.

А для Путина, помимо низких рейтингов Медведева не менее важную роль играл и другой фактор. Он не хотел дать повод для разговоров о транзите - перспективе своего ухода с поста президента и, соответственно, разговору о потенциальных преемниках.

"Я полагаю, что у Владимира Путина и его администрации есть большое желание на время закрыть тему транзита от слова "совсем". А получение Медведевым высокого результата во главе списка - открывает эту тему. Так же, как если бы список возглавил [Михаил] Мишустин или [Сергей] Собянин", - сказал Би-би-си федеральный чиновник.

Идея выбранной модели в том, что "все поработают на результат "Единой России", но по вопросу выбора преемника в элитах сохранится статус-кво - с контрольным пакетом у администрации президента. Об этом сказал собеседник Би-би-си, задействованный в управлении избирательной кампанией единороссов.

"Настоящий руководитель кампании - это не кандидат и не тот, кто бегает и кричит: "я тут главный!" А тот, кто им зарплату платит" - с улыбкой сказал Би-би-си другой федеральный чиновник, принимающий участие в организации выборов в Госдуму. По его мнению, в Кремле рассматривают выборы в Госдуму не как отдельный самостоятельный процесс, а как составную часть подготовки президентской кампании с кульминацией в 2024 году.

"Шойгу и Лавров во главе списка - свадебные генералы, которые берут отпуск на несколько часов, чтобы провести предвыборное мероприятие. Кампанию ведут технологи администрации президента, таким образом, партию окончательно превратили в технократическую функцию - инструмент получения и отправления контроля за Госдумой. Именно этот состав получит особую миссию - обеспечивать стабильность в период транзита, если Путин на него все же пойдет", - объяснил источник Би-би-си.

Крымские вина и потеря влияния

В конце декабря 2015 года в одном из респектабельных ресторанов на Рублевке на корпоратив собрались министры, вице-премьеры и глава правительства Дмитрий Медведев. Перебравшись в 2012 году из Кремля в Белый дом, он любил устраивать корпоративы. В честь праздников премьер собирал членов правительства в неформальной обстановке - он искренне верил, что строит и сплачивает собственную команду.

В то время с подачи прокремлевского Общероссийского народного фронта крупные госкомпании публично отказывались от дорогостоящих корпоративов. Этому примеру последовали и в Белом доме. Министры скинулись из своих карманов, чтобы отметить Новый год.

Медведев, который уже увлекся виноградниками в Крыму, взял на себя праздничные напитки.

После аннексии Крыма Медведев стал первым из высокопоставленных российских государственных деятелей, кто посетил Севастополь, прилетев туда вместе со всеми членами правительства спустя всего две недели после референдума. 31 марта 2014 года он провел заседание кабинета, где в числе прочего обсуждалось и крымское виноделие. Летом 2015 СМИ писали, что Медведев продегустировал крымские вина на частной винодельне под Севастополем перед рабочим совещанием.

В тот вечер он решил угостить коллег.

"Сегодня будем пить крымские вина", - радостно объявил он собравшимся в ресторане членам кабинета, вспоминает в разговоре с Би-би-си один из присутствовавших на вечеринке. - Вечер прошел на ура. Но на следующий день, когда записывались итоговые интервью [нескольких вице-премьеров телеканалу "Россия 24"], всем было плохо. На видео с подведением итогов года многие члены правительства выступают с несвежими после вечеринки лицами".

Больше на правительственных корпоративах эксперименты с крымскими винами не ставили, отдавая предпочтения другому алкоголю.

Спустя несколько лет от команды единомышленников, которую хотел построить Медведев, не осталось и следа. Отдельные члены правительства попали за решетку, других отодвинули на маловлиятельные посты, а сам экс-премьер больше года безуспешно пытался вернуться из политического небытия.

Серьезные проблемы у приближенных Медведева начались еще в 2018 году, когда за решетку попали владельцы группы "Сумма" братья миллиардеры Зиявудин и Магомед Магомедовы. Бурный рост их бизнеса совпал с президентством Медведева. Их личное знакомство состоялось, по одной версии, через супругу Медведева, по другой - через Аркадия Дворковича - их сокурсника по экономфаку МГУ.

"Это был сильный удар [по Медведеву - прим Би-би-си], поскольку они были с ним связаны", - говорит источник в аппарате правительства Медведева.

Когда в 2018 году Медведева переназначили премьером, он не смог отстоять ближайших соратников в составе нового правительства. Там не оказалось бывшего вице-премьера Аркадия Дворковича, который был до последнего уверен, что продолжит работу. А также - экс-министра по делам открытого правительства Михаила Абызова.

И если Дворковича с трудом, но все-таки удалось пристроить руководить ФИДЕ и Сколково, то судьба Абызова оказалась куда менее радужной. После отставки он много времени проводил за границей, но в марте 2019 года экс-министра задержали в Москве и арестовали по обвинению в хищении совместно с соучастниками и выводе за рубеж 4 млрд руб.

В 2017-м за решетку попал другой член правительства Медведева - тогда глава минэкономики Алексей Улюкаев, - которого осудили по обвинению в вымогательстве взятки в 2 млн долларов у "Роснефти".

Все это - остаточные явления, завершение процесса, начавшегося сразу после перехода Медведева из Кремля в Белый дом, уверен политолог Глеб Павловский, который ранее возглавлял кремлевский "мозговой центр" Фонд эффективной политики.

Речь идет о "рокировке" 2012 года, когда Медведев уступил президентское кресло Владимиру Путину и перешел на пост премьера.

"После того как Медведев сам отказался от своего курса и согласился оставить пост президента, его лишили возможностей корректировать политику Путина. Правительство в качестве органа исполнительной власти разрушено, превратилась в телефонный-коммутационный центр, филиал АП [администрации президента]", - отметил Павловский.

"Неприятный сюрприз": знал ли Медведев о своей отставке?

По одной из версий, отставки 15 января 2020 года Медведев не ожидал. Премьер узнал о принятом решении за несколько часов до исторического январского послания Путина, где он объявил о подготовке к конституционной реформе. Об этом говорит Би-би-си бывший высокопоставленный член правительства.

По версии другого источника, работавшего в Белом доме, Путин сообщил Медведеву о решении за несколько дней.

"За два дня до отставки, 12 января, Медведев проводил награждение правительственной премией журналистов, и было видно, что он сам не свой. Мыслями он в тот момент был не в Доме правительства, а где-то в другом месте", - рассказал источник.

Позднее близкие к Медведеву люди передали Би-би-си третью версию. По их словам, главной причиной отставки премьера стало то, что в предложенном варианте конституционной реформы, о подготовке которой он якобы был осведомлен заранее, в последний момент появился фрагмент с обнулением сроков действующего президента. Этот пункт и тот факт, что Думе передавали право согласовывать министров, якобы подтолкнули Медведева к решению об уходе.

"Все так совпало, и он с облегчением решил, что восемь лет работы премьером с него хватит", - утверждает один из тех, кто передал эту версию.

Какая бы из версий ни была правильной, все собеседники Би-би-си признают: случившееся стало для премьера "большой неожиданностью" и "не очень приятным сюрпризом".

После отставки Медведев ушел с радаров.

"Первое время ему действительно было плохо, он сидел, отдыхал, медитировал. Ведь и выбор Мишустина в качестве преемника с ним, экс-президентом и экс-премьером, тоже никто не обсуждал", - утверждает человек, входивший в близкий круг бывшего премьер-министра.

"Власть - это наркотик. Если был президентом и премьером, у тебя возникает ситуация причастности. И когда ты лишен этой возможности, - это сложно", - рассказал другой бывший член правительства.

После отставки Медведев залег на дно в прославленной расследованием Алексея Навального плесской резиденции в Ивановской области. Во время пандемии она стала для него постоянным местом пребывания.

"Для туристов Плес был закрыт. Там невозможно было ничего забронировать, потому что он там сидел на постоянке", - знает бывший чиновник Белого дома, сам много время проводивший в Плесе.

Это подтвердил Би-би-си один из бывших российских чиновников, имеющий недвижимость в этом районе. Он рассказал Би-би-си, что к Медведеву в Плес наведывались только люди из его самого ближайшего окружения, знакомые со времен университетской скамьи. В частности, там гостил бывший однокурсник, глава фонда "Дар" Илья Елисеев.

Периодически Медведев менял место дислокации на резиденцию "Горки-9" на престижной Рублевке. Уютное имение осталось в его пользовании еще со времен президентства. Экс-премьер с удовольствием проводил время и в другой своей неофициальной резиденции в районе села Гандурино Астраханской области и на Кавказе. О том, что у Медведева есть такая резиденция под Астраханью, в апреле 2020 года сообщало издание "Проект", позже признанное Генпрокуратурой России нежелательной организацией.

Со Старой площади в "дом дурака": как Медведев переехал от силовиков

Следом за объявлением об отставке по собственному желанию Медведев получил назначение на должность зампреда Совбеза. Должность создавалась непосредственно под Медведева, а председателем этого органа является президент Владимир Путин. Поэтому сенатор Джабаров поспешил окрестить его почетным "вице-президентом". На деле все оказалось не так однозначно.

Аппарат Совета безопасности располагается в одном из зданий Администрации президента на Старой площади (Ипатьевский переулок 4-10 с.1). И это логично, поскольку юридически он является частью кремлевской администрации. После официального назначения Медведеву предложили занять кабинет, где когда-то работал еще генсек ЦК КПСС Леонид Брежнев.

А незадолго до назначения Медведева в этом кабинете квартировал тогда экс-помощник президента, а ныне вице-премьер Андрей Белоусов. В правительстве Медведева Белоусов успел поработать министром экономики. Так что Медведеву доставался бы кабинет бывшего подчиненного.

В итоге работать на Старой площади он категорически не захотел.

Сказалось и нежелание бывшего президента соседствовать с отставными чекистами, которые составляют костяк аппарата Совбеза. Опыт работы с ними и понимание специфики этих людей у него были со времен работы главой администрации президента. Но вот отношения с силовиками у Медведева, как у человека "с гражданки", всегда вызывали дискомфорт.

Автор: Петр Козлов

Источник: bbc.com