Погода
$ 84.61 - 84.89
€ 99.67 - 100.95

В ЕАЭС устраняют барьеры в сфере бизнеса

100  0
- Евгений Денисенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Евразийская экономическая комиссия создает горячую линию для бизнеса по оперативному выявлению барьеров на внутреннем рынке Евразийского экономического союза. Об этом сообщил член Коллегии (министр) по внутренним рынкам, информатизации и информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Гегам Варданян.

Он отметил, что создаваемый сервис позволит бизнесу не только передавать обращения в онлайн-режиме, но и отслеживать ход его рассмотрения. "Необходимый инструмент у нас уже существует, мы пытаемся его усовершенствовать", - рассказал министр.

По его словам, в ЕАЭС работе по устранению барьеров уделяется пристальное внимание. "Рекордным" в данном плане оказался 2020 год. Тогда было ликвидировано 12 барьеров, еще три ограничения с признаками барьера страны-партнеры устранили по собственной инициативе, не дожидаясь начала необходимых процедур на союзном уровне.

Всего же, как подчеркнул Варданян, за время существования ЕАЭС было ликвидировано более 80 процентов выявленных на внутреннем рынке барьеров.

В ходе очередного заседания Совета ЕЭК, состоявшегося 14 сентября в Москве, также была достигнута договоренность подписать соглашение о порядке и условиях устранения технических барьеров во взаимной торговле с третьими странами. А также одобрена реализация проекта "Создание информационно-коммуникационной "витрины" национальных сервисов экосистемы цифровых транспортных коридоров.

В ЕЭК пояснили, что такая экосистема представляет из себя открытую цифровую среду, задача которой - помочь деловым партнерам обмениваться логистической информацией по всей цепочке поставок, а также обеспечить юридически значимое электронное взаимодействие с уполномоченными органами внутри стран и на международном уровне.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/406464
Теги:
ЕАЭС, ЕЭК, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  