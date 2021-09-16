В ЕАЭС устраняют барьеры в сфере бизнеса

Евразийская экономическая комиссия создает горячую линию для бизнеса по оперативному выявлению барьеров на внутреннем рынке Евразийского экономического союза. Об этом сообщил член Коллегии (министр) по внутренним рынкам, информатизации и информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Гегам Варданян.

Он отметил, что создаваемый сервис позволит бизнесу не только передавать обращения в онлайн-режиме, но и отслеживать ход его рассмотрения. "Необходимый инструмент у нас уже существует, мы пытаемся его усовершенствовать", - рассказал министр.

По его словам, в ЕАЭС работе по устранению барьеров уделяется пристальное внимание. "Рекордным" в данном плане оказался 2020 год. Тогда было ликвидировано 12 барьеров, еще три ограничения с признаками барьера страны-партнеры устранили по собственной инициативе, не дожидаясь начала необходимых процедур на союзном уровне.

Всего же, как подчеркнул Варданян, за время существования ЕАЭС было ликвидировано более 80 процентов выявленных на внутреннем рынке барьеров.

В ходе очередного заседания Совета ЕЭК, состоявшегося 14 сентября в Москве, также была достигнута договоренность подписать соглашение о порядке и условиях устранения технических барьеров во взаимной торговле с третьими странами. А также одобрена реализация проекта "Создание информационно-коммуникационной "витрины" национальных сервисов экосистемы цифровых транспортных коридоров.

В ЕЭК пояснили, что такая экосистема представляет из себя открытую цифровую среду, задача которой - помочь деловым партнерам обмениваться логистической информацией по всей цепочке поставок, а также обеспечить юридически значимое электронное взаимодействие с уполномоченными органами внутри стран и на международном уровне.