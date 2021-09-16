Ситуация в Афганистане окажется в центре внимания СКБ ОДКБ

Сессия Совета коллективной безопасности (СКБ) Организации Договора о коллективной безопасности пройдет 16 сентября в Душанбе. И состоится в очном формате под председательством Эмомали Рахмона, президента Таджикистана, который председательствует сейчас в ОДКБ.

В сессии, как ожидается, также примут участие премьер-министр Армении Никол Пашинян, президенты Беларуси Александр Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Кыргызстана Садыр Жапаров, России Владимир Путин и генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась. Российский лидер будет участвовать в мероприятии в режиме видеоконференции, поскольку, как сообщалось ранее, он на некоторое время ушел на самоизоляцию.

Члены СКБ, по информации пресс-секретаря ОДКБ Владимира Зайнетдинова, обсудят актуальные проблемы международной и региональной безопасности и основные итоги деятельности Организации Договора о коллективной безопасности в межсессионный период. Одним из самых важных вопросов станет ситуация в Афганистане и ее влияние на безопасность государств ОДКБ.

В ходе сессии, как ожидается, будет принята Декларация Совета коллективной безопасности, подписан ряд документов. Они касаются миротворчества, обеспечения деятельности Войск (Коллективных сил) ОДКБ и оснащения Коллективных сил оперативного реагирования современными вооружением, военной и специальной техникой, специальными средствами.

Также предстоит рассмотреть бюджет ОДКБ на 2022 год.

С учетом перехода председательства в ОДКБ к Армении в 2021-2022 годах ее премьер-министр Никол Пашинян представит приоритеты страны, которые предстоит реализовать.