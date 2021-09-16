Погода
$ 84.61 - 84.89
€ 99.67 - 100.95

В Кыргызстане не хватает 755 учителей

121  0
- Наталья Крайнова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Кыргызстане требуется 755 учителей в школы республики. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки КР.

По данным МОиН, на начало сентября потребность в учителях по республике составляла 2 тысячи 150 специалистов. Но на 15 сентября на 2021-2022 учебный год после прибытия молодых специалистов потребность уменьшилась и составляет 755. Ожидается на оставшиеся вакантные места прибытие выпускников контрактного обучения.

В целях реализации постановлений правительства КР № 331 2012 года, № 80 2015 года и № 296 положение "О распределении и использовании выпускников высших и средних специальных учебных заведений КР" и для улучшения и обеспечения педагогическими кадрами школ республики ежегодно проводится государственное распределение молодых специалистов после окончания вузов и спузов бюджетного отделения по регионам республики согласно заявке.

Работа ведется на постоянной основе с 12 вузами и 4 спузами. При распределении на работу учитываются пожелания выпускников, каждому молодому специалисту предоставляется рабочее место и выдается корешок "Направление на работу". Проводится мониторинг о трудоустройстве специалистов.

На основании заявок районных и городских отделов образования на педагогические кадры, ежемесячно идет сбор информации о вакантных местах: учитываются потребности каждой школы и их соответствие с базовым учебным планом, а также штатные расписания школ, расстояние от районного центра, нагрузки, язык обучения, надбавки, оказывающие льготы для молодых специалистов, и обеспечение жильем.

Приказом министра утверждается график распределения и состав комиссии, затем проводится государственное распределение.

На заседании комиссии приглашаются заведующие райОО, горОО и директора школ.

В сентябре выпускники прибывают на рабочие места, и проводится мониторинг о явке каждого.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/406468
Теги:
образование, школа, Кыргызстан, учителя
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  