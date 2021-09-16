В Кыргызстане не хватает 755 учителей

В Кыргызстане требуется 755 учителей в школы республики. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки КР.

По данным МОиН, на начало сентября потребность в учителях по республике составляла 2 тысячи 150 специалистов. Но на 15 сентября на 2021-2022 учебный год после прибытия молодых специалистов потребность уменьшилась и составляет 755. Ожидается на оставшиеся вакантные места прибытие выпускников контрактного обучения.

В целях реализации постановлений правительства КР № 331 2012 года, № 80 2015 года и № 296 положение "О распределении и использовании выпускников высших и средних специальных учебных заведений КР" и для улучшения и обеспечения педагогическими кадрами школ республики ежегодно проводится государственное распределение молодых специалистов после окончания вузов и спузов бюджетного отделения по регионам республики согласно заявке.

Работа ведется на постоянной основе с 12 вузами и 4 спузами. При распределении на работу учитываются пожелания выпускников, каждому молодому специалисту предоставляется рабочее место и выдается корешок "Направление на работу". Проводится мониторинг о трудоустройстве специалистов.

На основании заявок районных и городских отделов образования на педагогические кадры, ежемесячно идет сбор информации о вакантных местах: учитываются потребности каждой школы и их соответствие с базовым учебным планом, а также штатные расписания школ, расстояние от районного центра, нагрузки, язык обучения, надбавки, оказывающие льготы для молодых специалистов, и обеспечение жильем.

Приказом министра утверждается график распределения и состав комиссии, затем проводится государственное распределение.

На заседании комиссии приглашаются заведующие райОО, горОО и директора школ.

В сентябре выпускники прибывают на рабочие места, и проводится мониторинг о явке каждого.