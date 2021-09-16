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Выборы ЖК-2021: За рубежом сформировано 57 избирательных участков

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- Оксана Гут
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В преддверии выборов депутатов Жогорку Кенеша за рубежом сформировано 57 избирательных участков. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Накануне Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов КР постановила образовать избирательные участки в целях обеспечения условий для реализации избирательных прав граждан Кыргызской Республики, проживающих или находящихся за ее пределами.

Кыргызстанцы смогут исполнить свой гражданский долг на территории диппредставительств КР в России, Казахстане, Узбекистане, Украине, США, Франции и других стран. Список избирательных участков опубликован на официальном сайте Центризбиркома КР.

Также сообщается о том, что ЦИК изменила границы некоторых избирательных участков в Кыргызстане.


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URL: https://www.vb.kg/406472
Теги:
выборы, посольство, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, МИД, ЦИК
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