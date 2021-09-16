В пьяной ссоре мужчина убил знакомого бутылкой из-под водки

В Московском районе задержан подозреваемый в убийстве. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Чуйской области.

9 сентября в дежурную часть ОВД Московского района примерно в 10:47 часов поступило сообщение по факту обнаружения трупа мужчины с признаками насильственной смерти в одном из домов расположенных в селе Толок.

По полученной информации незамедлительно был осуществлен выезд следственно-оперативной группы. По приезде сотрудников милиции была

установлена личность мужчины, им оказался А.Н. 1972 года рождения.

Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРПП по признакам преступлений

предусмотренных статьей 130 (Убийство) УК КР.

В ходе принятых неотложных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками СКМ ГУВД Чуйской области и ОВД Московского района по подозрению в совершении данного преступления был задержан и водворен в изолятор временного содержания Ш.А. 1968 года рождения.

По предварительно версии следствия, преступление совершено на почве пьяной ссоры между мужчинами. Распивая спиртные напитки в доме убитого, из-за возникшей словесной перепалки, подозреваемый несколько раз ударил А.Н. бутылкой из-под водки.

В настоящее время назначены все необходимые экспертизы. Досудебное производство продолжается.