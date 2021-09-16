Задержан Алмаз Сарыбаев по подозрению в насильственном захвате власти

В Бишкеке в рамках уголовного дела по факту насильственного захвата власти задержан бывший член совета директоров ЗАО "АКБ "Толубай" Алмаз Сарыбаев. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"В производстве следственной службы МВД КР расследуется материал, зарегистрированный в АИС ЕРПП МВД КР по признакам преступления предусмотренного статьей 309 (Насильственный захват власти) УК КР", - говорится в сообщении МВД.

Сарыбаева задержали 15 сентября по подозрению в совершении вышеуказанного преступления в порядке ст.98 УПК КР и водворили в ИВС ГУВД Бишкека.

"Кроме этого, в ходе расследования досудебного производства в качестве свидетелей были вызваны и допрошены бывшие государственные служащие, бывшие и действующие депутаты парламента. На сегодняшний день по данному досудебному производству проводится ряд следственных действий", - сообщает МВД.

Также 14 сентября по подозрению в совершении данного преступления в порядке ст.98 УПК Кыргызской Республики задержан и водворен в ИВС ГУВД Бишкека Курсан Асанов.

На сегодняшний день по данному досудебному производству проводятся ряд следственных действий.