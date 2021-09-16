Театр оперы и балета приглашает бишкекчан на открытие 79 сезона

25 сентября в 17 часов в Кыргызском национальном академическом театре оперы и балета состоится открытие 79-го театрального сезона.

Как сообщила руководитель литературно-драматургической части Елена Мягкова, вниманию зрителей будет представлен прославленный балет "Чолпон", написанный замечательным русским композитором Михаилом Раухвергером. С огромным успехом спектакль шел на многочисленных сценах театров СССР, являясь своеобразной визитной карточкой.

Создатели балета "Чолпон" сумели последовательно выявить в спектакле главную тему – тему верности и любви, побеждающую всяческие препятствия.

В главных партиях выступят талантливые кыргызские танцовщики: Дарика Дунганова (Чолпон), заслуженная артистка Асель Айдарова (Айдай), Тилек Кийизбаев (Нурдин), Аслан Алиев (Джинн), Валерий Разумейко (Темир-хан). За дирижерским пультом – заслуженный артист Нурмат Полотов.