В ЕАЭС обеспечат единую систему транзита

В Евразийском экономическом союзе будут подписаны два новых соглашения – о применении в ЕАЭС навигационных пломб и о Единой системе транзита. Вопросы подготовки этих документов обсудили в Москве министр по таможенному сотрудничеству Евразийской экономической комиссии Максат Мамытканов (Кыргызстан) и руководитель Федеральной таможенной службы России Владимир Булавин.

Собеседники подчеркнули, что оба соглашения позволят усовершенствовать применение процедуры транзита и положительно скажутся на развитии транзитного потенциала Союза. И в качестве первоочередных задач также обозначили внесение изменений в Таможенный кодекс ЕАЭС, внедрение информационных технологий и цифровизацию таможенных процессов.

"Работа в этих сферах является приоритетным направлением деятельности таможенного блока Комиссии, – отметил Максат Мамытканов. – Различия в таможенном администрировании создают проблемы при перемещении товаров внутри ЕАЭС, а последовательное совершенствование права в сфере таможенного регулирования и его унификация позитивно отразятся на развитии транзитного потенциала Союза".

Также подчеркнута необходимость обеспечения единого таможенного регулирования с целью создания равных условий ведения бизнеса на пространстве ЕАЭС.

Вопросы подготовки соглашения о системе транзита и о создании в рамках ЕАЭС системы отслеживания товаров с использованием электронных навигационных пломб включены в Стратегические направления развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. Документ был утвержден главами государств ЕАЭС 11 декабря 2020 года.

Сейчас прорабатываются вопросы организация работы информационных ресурсов, необходимых для контроля перевозок транзитных товаров, виды продукции, в отношении которой будут применяться навигационные пломбы, состав сведений, содержащихся в них, другие актуальные задачи.

Как сообщала ранее ЕЭК, внутригосударственное согласование проекта соглашения о применении в ЕАЭС таких пломб уже завершили большинство стран-партнеров, включая Кыргызстан.

Электронная навигационная пломба - это специальное устройство размером 15,5 х 15 х 6,5 см и весом 1,2 кг, совмещающее функции замка и мини-компьютера с встроенной системой навигации. Работает с ГЛОНАСС, GPS, BeiDou. С помощью троса оно запирает дверь фуры или железнодорожного контейнера и позволяет отслеживать местоположение груза в режиме реального времени. При попытке несанкционированного вскрытия устройство оповещает контролирующие органы и отправителя груза. Встроенный источник питания обеспечивает работу без подзарядки на протяжении не менее 45 часов при температуре от -40 до +75 градусов Цельсия.