Передовые горные технологии КРСУ позволят Кумтору создать "умный карьер"

На Иссык-Куле завершилась XV Международная научно-практическая конференция "Передовые технологии в горном деле",среди участников были ректор КРСУ академик НАН КР Владимир Нифадьев, профессора Салават Усманов и Наталья Малюкова, сотрудники кфргызстанского ОсОО Blast Maker Евгений Салов, Эрназар Сыдыков, Марат Райымкулов. Об этом форуме VB.KG рассказал его участник, бишкекский геолог и краевед Владимир Петров.

Он подчеркивает, что одна из важнейших тем конференции такова: современные компьютерные технологии позволяют решать важнейшие производственные задачи при горной разработке полезных ископаемых. Это навигация буровых установок, обработка и передача данных с карьерной техники, составление цифровых моделей месторождений - вплоть до создания "умных карьеров".

Важно и то, что разработанный в Институте коммуникаций и информационных технологий при Кыргызско-Российском Славянском университете бортовой компьютер для буровых установок "Кобус" в комплексе с программным пакетом Blast Maker успешно работает на золотодобывающем карьере Кумтор в Кыргызстане и на многих горных предприятиях России и Казахстана.

В числе таких предприятий АО Алроса (Алмазы России), Полиметалл (Россия), СУЭК (Сибирская угольная энергетическая компания), ТОО "Богатырь Комир" (Казахстан). Внедрение системы Blast Maker значительно уменьшает затраты на буровзрывные работы, повышает производительность горнотранспортного оборудования. Так на угольном разрезе Тунгуйский СУЭКа экономический эффект за три года эксплуатации системы составил 519 миллион рублей.

XV Международная научно-практическая конференция была посвящена памяти Виталия Коваленко, долгие годы возглавлявшего научно-технические работы по автоматизированию производства буровзрывных работ на горнорудных предприятиях. С 1993 года Коваленко возглавлял Информационно-вычислительный центр КРСУ. Параллельно с этой должностью, с 1999 по 2018 годы, он являлся главным менеджером Регионального отделения Международного научно-технического центра в Кыргызстане. Именно под научным руководством Коваленко был разработан уникальный программно-технический комплекс Blast Maker, предназначенный для автоматизированной подготовки производства на карьерах.