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"У президента, как и у всех кыргызстанцев, одна цель – поднять Кыргызстан"

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- Бакыт Басарбек
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Президенту Садыру Жапарову хватит политической воли не свернуть с пути по вопросу Кумтора не только потому, что он в буквальном смысле выстрадал эту тему, но и так как он прекрасно понимает, что сама экономическая ситуация в стране требует этого. Таким мнением поделился общественный деятель, глава Общественного фонда "Тилекмат Аке" Тилек Усупов.

По его словам, у Кыргызстана сейчас нет иного выбора.

"Долгие годы недобросовестные инвесторы с помощью наших коррумпированных чиновников вывозили наши национальные богатства из страны. В итоге Кыргызстан оказался на краю пропасти. Все, в том числе и президент, сейчас понимают, что жить дальше, как мы раньше жили, уже невозможно и не получится. Дальше будет только хуже и в конце концов мы потерям свою страну. Поэтому я полностью поддерживаю намерение нашего президента заставить рудник работать на благо нашей страны", - сказал Усупов.

Общественный деятель убежден, что его мнение разделят большинство кыргызстанцев.

"При этом, вопрос не стоит о том, что нужно просто взять и отнять рудник у "Центерры", как пытаются это преподнести сами канадцы. Все должно решиться в рамках закона. Это понимает, уверен, и сам президент, иначе стране это грозит потерей инвестиционной привлекательности", - отметил Тилек Усупов.

В заключение глава ОФ "Тилекмат Аке" призвал кыргызстанцев не верить провокационным воззваниям канадского руководства "Центерры", которое, по его мнению, любой ценой, пытается вернуть прежние позиции.

"Сейчас нам всем важно единство. Хватит с нас уже разного рода противостояний. Сейчас для всех нас, в том числе и для президента, должна быть одна цель – поднять Кыргызстан!", - сказал он.


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URL: https://www.vb.kg/406485
Теги:
Кумтор, Садыр Жапаров, Кыргызстан, экономика
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