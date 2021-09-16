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Ош расширяется. К территории города присоединят приграничные участки

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- Оксана Гут
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В Оше начата работа по присоединению ряда участков к территории города. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Оша.

Накануне состоялось первое выездное заседание межведомственной комиссии по обследованию земельных участков, которые согласно Генерального плана города планируется присоединить к территории Оша. Данная комиссия создана согласно распоряжению Государственного агентства по местному самоуправлению и межэтнических отношений (ГАМСУМО).

В рамках поездки члены межведомственной комиссии провели визуальное обследование участков, предложенных мэрий города Ош и межрегиональным управлением градостроительства и архитектуры на основании Генерального плана города и внесли свои предложения по дальнейшим этапам работы комиссии. В состав комиссии вошли вице-мэр города Ош Жасур Азимов, главный архитектор города Алтынбек Токошев, акимы Карасуйского района, руководители и специалисты профильных государственных учреждений и муниципальных служб, представители ГАМСУМО.

По итогам первого выездного заседания комиссии будет написано соответствующее заключение относительно предложенных участков.

Напомним, согласно поднимаемой инициативе, предложено рассмотреть вопрос с включением в состав территории города два участка анклавов Карасуйского района, расположенных на территории города Ош и 6 приграничных смежных участков. Общая площадь предложенных участков составляет 969 га.


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URL: https://www.vb.kg/406487
Теги:
граница, Ош, генплан, Кыргызстан
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