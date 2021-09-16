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Духовенство КР и РФ обсудили сотрудничество в религиозной сфере

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- Бакыт Басарбек
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Представители духовенство Кыргызстана и России провели встречу, на которой обсудили межгосударственное сотрудничество в религиозной сфере. Об этом сообщает пресс-служба Госкомиссии по делам религии.

По данным пресс-службы, планируется проведение мероприятий, направленных на укрепление межконфессиональной дружбы.

"В Российской Федерации в рамках визита делегации проведена встреча заведующего отдела по взаимодействию с институтами гражданского общества, делам религий и межэтническим отношениям Администрации Президента КР Кудайбергена Базарбаева, директора Государственной комиссии по делам религий КР Тойгонбая Абдыкарова, муфтия Кыргызстана Ракиева Замир ажы и епископа Бишкекской и Кыргызстанского Даниила с председателем Совета муфтиев России, председателем духовного управления мусульман Российской Федерации Равилем Гайнутдином, руководством Духовного управления мусульман Республики Татарстан Камилем Самигуллиным, с председателем отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополитом Волоколамским Иларионом, муфтием Москвы и главным имамом Московской соборной мечети Ильдаром Аляутдиновым, имамом-хатибом Московской Мемориальной мечети Шамилем Аляутдиновым, а также ректором Российского исламского института (г.Казань) Рафиком Мухаметшиным.

В составе делегации принимают участие заместитель директора Государственной комиссии по делам религий КР Замир Кожомбердиев, эксперт отдела по взаимодействию с институтами гражданского общества, делам религий и межэтническим отношениям Администрации Президента Замир Турсунбеков, помощник директора Государственной комиссии по делам религий КР Бакыт Саадабаев, представитель Духовного управления мусульман Кыргызстана в России Суйумбек Жусубалиев, помощник муфтия Асан Сыргабаев, члены Совета Улемов ДУМК Абдышукур Нарматов и Фархат Юсупов, казы Джалал-Абадской области Нематилла Жээнбеков, казы г. Ош Убайдулла Сарыбаев, казы Иссык-Кульской области Алмаз Сагындыков, казы г. Бишкек Самидин Атабаев, заведующий отделом хаджа и ДУМК Жолдош Абдылдаев.

В ходе встреч обсуждались вопросы межгосударственного сотрудничества в религиозной сфере, укрепление межконфессиональной дружбы, обмен опытом между Межконфессиональным советом Кыргызстана и Межконфессиональным советом Москвы, а также проведение мероприятий, направленных на укрепление межконфессиональной дружбы (выставки, культурно-развлекательные мероприятия, экскурсии по религиозно-историческим объектам и местам на территории двух стран)", говорится в сообщении ГКДР КР.


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URL: https://www.vb.kg/406488
Теги:
Госкомиссия по делам религий, Россия, Кыргызстан
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