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В некоторых районах Канта отключат газ

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- Наталья Крайнова
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В некоторых районах Канта предупреждают об отключение газа. Как сообщает пресс-служба "Газпром Кыргызстан", отключение связано с проведением плановых газоопасных работ.

20 сентября с 08:30 до 17:00 часов будут проводится плановые газоопасные работы в надземном газопроводе среднего давления, который расположен по адресу: г. Кант, ул. Куренкеева.

В связи с этим в целях безопасности будет прекращена подача природного газа в следующих районах г. Кант: 1 микрорайон, МИС, ул. Ленина, Гризодубова, Зубкова, Кутузова, Мичурина, Гагарина, Бакинская, Советская.

Компания просит абонентов на период отключения природного газа перейти на альтернативные источники энергии.


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URL: https://www.vb.kg/406494
Теги:
газ, Кант, Кыргызстан, Газпром
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