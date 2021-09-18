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Депутаты: Только Садыру Жапарову хватит воли решить вопрос по Кумтору

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- Алина Мамаева
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Депутат ЖК Айнуру Алтыбаева уверена, что у президента Садыра Жапарова достаточно личной и политической воли, чтобы решить вопрос окончательного возвращения рудника "Кумтор" под контроль Кыргызстана.

По ее словам, коррупционное соглашение, принятое еще при Аскаре Акаеве, не служило интересам нашего государства. А в 2012 году члены парламентской комиссии выявили множество нарушений, но в итоге никто не понес наказания.

"Когда в 2021 году я стала членом госкомиссии и парламентской комиссии по Кумтору, я убедилась, что у Кыргызстана действительно есть возможность разрабатывать рудник, и коллектив в этом плане проявляет профессионализм", - заявила она.

По словам парламентария, этого сегодня желает весь народ.

"Я хочу подчеркнуть, что уже сегодня можно говорить о торжестве исторической справедливости, поскольку наконец-то богатство Кыргызстана работает на страну и ее людей", - считает Алтыбаева.

Она убеждена, что глава государства, который прошел такой долгий путь, отстаивая интересы Кыргызстана в этом вопросе и даже сидел в тюрьме за свои убеждения, непременно решит проблему Кумтора.

"Сегодня мы очень четко видим, что и руководство Centerra Gold Inc., и многие наши бывшие чиновники, имевшие отношение к золоторудному месторождению, воспринимают "Кумтор" как собственную нескончаемую кормушку. И, конечно, они не хотят ее отдавать. Канадские инвесторы, которые долгое время пытались показывать себя как добросовестные и желающие добра народу КР, сегодня ищут любой мало-мальский повод для того, чтобы душить нашу страну судебными процессами", - говорит Айнуру Алтыбаева.

Вместе с тем, она уверена, что Кыргызстану удастся отстоять свои интересы в суде и вопрос будет решен в пользу республики.

Член парламентского комитета по международным делам, обороне и безопасности, депутат ЖК Тазабек Икрамов считает, что Садыр Жапаров сегодня делает все возможное, чтобы "Кумтор" продолжил работать на благо кыргызского народа.

"Теперь нужно идти до конца. И в первую очередь, это касается судов. Садыр Нургожоевич заверил нас, что вопрос этот будет доведен до конца. Буду очень рад, если так и случится", - заявил он в интервью.


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URL: https://www.vb.kg/406498
Теги:
Centerra Gold Inc., Кумтор, #Кумтор, Садыр Жапаров, Кыргызстан
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