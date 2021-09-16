МДС: В новом Налоговом кодексе больше рисков, чем преимуществ

Общественное обсуждение проекта новой редакции Налогового кодекса КР необходимо продлить или вообще снять этот документ с обсуждения для доработки, считают в Международном деловом совете.

"В законопроекте мы видим серьезные риски, в том числе связанные с увеличением налогового бремени для ряда сфер деятельности, усилением полномочий налоговой службы и другими факторами. К примеру, это может привести к подорожанию услуг интернета и связи, которые особенно важны в условиях пандемии и удаленной работы", - объясняет исполнительный директор МДС Аскар Сыдыков.

2 сентября на сайте кабинета министров был размещен проект закона "О введении в действие Налогового кодекса КР", инициированный Министерством экономики и финансов КР. По замыслу авторов, цель законопроекта - максимально упростить систему налогообложения, сократить теневую экономику, облегчить налоговое бремя и т.д.

В предлагаемом Налоговом кодексе есть положительные моменты, считают в МДС. Это упрощенный механизм возмещения НДС для экспортеров, обязательное исполнение разъяснений Минэкономфина органами налоговой службы по спорным вопросам налогового законодательства, механизм отмены спорных решений налоговой службы, запрет на проведение некоторых видов проверок без документальных сведений, ограничение применения налоговых санкций и освобождение некоторых поставок от НДС (услуги по присоединению к техническим сетям, импорт воздушных судов отечественными авиакомпаниями), внедрение для потребителей механизма cashback (возврата суммы косвенных налогов), а также исправление некоторых пробелов и противоречий.

"В то же время мы увидели многочисленные риски, содержащиеся в этом документе. Если вкратце - он очень сырой, в нем много недоработок, несоответствий. К нам уже поступило около 120 страниц замечаний и предложений от наших членов, представителей бизнеса. Они, в том числе, касаются повышения налога с продаж (НсП) для операторов сотовой связи. Особенно рискованно, что интернет-провайдеров отнесли к поставщикам сотовой связи, и они тоже будут платить 6-процентный НсП и НДС на приобретенные за рубежом услуги, это очень серьезная нагрузка", - продолжил глава МДС.

Учитывая, что интернет до конечного пользователя поступает через цепочку поставок несколькими интернет-провайдерами, то себестоимость интернета может вырасти на 15-20 процентов, что скажется на простых абонентах и обеспечении доступа населения к интернету.

Хотят ввести так называемый "обратный НДС", который охватит большой спектр услуг, поставляемых иностранной организацией вне территории Кыргызстана.

Разработчики предлагают, чтобы этот налог платил получатель услуг. Это значит, что покупатель (юридическое лицо), находясь в Кыргызстане, должен заплатить 12 процентов налога от суммы услуг, полученных им от иностранной компании без постоянного учреждения здесь. Это, например, может коснуться услуг рекламы в социальных сетях, программного обеспечения, приложений, платной электронной почты, подпиской на платные видео-, аудио- интернет-порталы. В конечном итоге, нагрузка напрямую ляжет на местных потребителей.

Кроме того, отменяется нулевой НсП для безналичных платежей, взамен предоставляется только 50-процентная скидка – это может привести к снижению объемов безналичных платежей и уходу части бизнеса в тень.

Налоговая служба наделяется статусом правоохранительного органа и органа дознания, то есть полномочиями всего спектра оперативно-розыскных мероприятий. К примеру, по закону об оперативно-розыскной деятельности имеется 21 вид оперативно-розыскных мероприятий.

"Это значит, что налоговой службе предоставляется по меньшей мере 21 дополнительное полномочие, что несет в себе большие риски. Тогда зачем ликвидировали финансовую полицию?" - комментирует Аскар Сыдыков.

Кроме того, предлагается направлять 3 процента от собранных налогов и неналоговых доходов на финансирование расходов ГНС.

"Это сродни коллекторскому подходу, о котором мы говорили ранее в связи с единым депозитным счетом. Это может повлечь за собой необоснованные доначисления налогов в целях получения поощрения сотрудниками", - считает Аскар Сыдыков.

По официальной информации, в 2020 году ГНС собрала 62,9 миллиарда сомов налогов, и 3 процента (1,9 миллиарда сомов) – это огромная сумма даже для трудного 2020 года с низкими показателями. Это только налоги, не считая неналоговых доходов. Получается, что речь идет не о поощрении, а о финансировании налоговой службы.

Вводится дополнительная отчетность для тех субъектов, которые получают налоговые льготы, а также дополнительный вид проверок - тематическая проверка по запросам и жалобам. Усиливается рейдовый контроль по некоторым секторам, вводится обязательство требовать ККМ у арендаторов со стороны арендодателей.

Отменяется деятельность на основе обязательного патента, и у предпринимателей могут возникнуть трудности в связи с переходом на другие категории налогов, в том числе на общий режим, который предусматривает уплату всех налогов, в том числе налога с продаж, налога с прибыли и других. Напомним, в настоящее время налог на основе обязательного патента платят за услуги парикмахерских и салонов красоты, частной стоматологии, обменных бюро, ломбардов и т.д. Необходимо обсуждать поправки с представителями всех этих сфер деятельности.

Норма о внесении изменений в Налоговый кодекс только раз в год тоже содержит много рисков, потому что необходимо постоянно совершенствовать законодательство. Вместо этого разумнее ввести стабилизацию налоговых ставок.

Много вопросов у бизнеса к процедуре разработки нового Налогового кодекса.

"Наши представители участвовали в заседаниях рабочей группы по разработке этого НК, но большинство наших предложений не были учтены, и текст, который в итоге родился и выставлен на общественное обсуждение, во многом оказался "сюрпризом". Многие вещи вообще не обсуждались на заседаниях РГ, как пояснили эксперты", - рассказал глава МДС.

По закону об НПА, к любому законопроекту должна быть представлена сравнительная таблица, чтобы сопоставлять новый документ с действующим. Однако к новому Налоговому кодексу сравнительной таблицы нет, из-за чего очень сложно изучать и анализировать этот документ.

Бизнес-сообщество считает общественное обсуждение законопроекта слишком поспешным: уже до конца месяца его планируют направить в Жогорку Кенеш.