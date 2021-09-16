Страны ОДКБ усилят противодействие угрозам из Афганистана

Ситуация в Афганистане стала одной из главных тем, рассмотренных на состоявшейся 16 сентября в Душанбе сессии Совета коллективной безопасности (СКБ) ОДКБ. По этим и другим вопросам повестки дня принят ряд важных решений.

В мероприятии приняли участие премьер-министр Армении Никол Пашинян, президенты Беларуси Александр Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Кыргызстана Садыр Жапаров, России Владимир Путин (в режиме видеоконференции),Таджикистана Эмомали Рахмон, генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

Как сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, члены СКБ обсудили актуальные проблемы международной и региональной безопасности и основные итоги деятельности Организации Договора о коллективной безопасности в межсессионный период. Одним из самых важных вопросов обсуждения стала ситуация в Афганистане и ее влияние на безопасность государств ОДКБ. С учетом перехода председательства в ОДКБ к Армении в 2021-2022 годах ее премьер-министр Никол Пашинян представил приоритеты страны, которые предстоит реализовать.

Об итогах сессии СКБ журналистам рассказал генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась. Он отметил: "К сожалению, позитивных изменений в сфере глобальной и региональной безопасности мы не наблюдаем. Обстановка практически по всему периметру границ государств – членов ОДКБ остается напряженной. Одним из главных вопросов, который сегодня обсудили главы государств, была ситуация в Афганистане, которая резко изменилась после вывода оттуда войск США и натовского военного контингента".

"Стремительное наступление движения "Талибан", переход под его контроль практически всей территории Афганистана, включая государственные границы и столицу - город Кабул, а также смена власти в стране, существенно влияют на обстановку в Центральноазиатском регионе коллективной безопасности ОДКБ и вызывают у нас глубокую обеспокоенность", - продолжил Зась.

В ОДКБ, по его словам, внимательно отслеживают развитие ситуации на таджикско-афганской границе. Главной целью в складывающихся условиях остается обеспечение безопасности государств ОДКБ. При этом приоритет в своей деятельности по-прежнему отдается политико-дипломатическим средствам.

Главы стран ОДКБ договорились приложить дополнительные усилия для развития сотрудничества в противодействии исходящим с территории Афганистана вызовам и угрозам. Проработаны практические коллективные меры, призванные обеспечить безопасность Таджикистана в случае обострения пограничной ситуации. С этой же целью через месяц вблизи таджикско-афганской границы пройдет серия масштабных учений Коллективных сил ОДКБ: "Поиск-2021", "Эшелон-2021", "Взаимодействие-2021" и "Кобальт-2021", все - по единому замыслу. Достигнута договоренность ускорить работу по принятию предложенной Таджикистаном в рамках ОДКБ Целевой межгосударственной программы по укреплению таджикско-афганской границы.

В ходе сессии принята Декларация СКБ. В ней выражается серьезная озабоченность сохраняющимся высоким уровнем угрозы безопасности и суверенитету государств в зоне ответственности ОДКБ. И подчеркивается решимость последовательно работать над укреплением международной и региональной безопасности, справедливым урегулированием международных проблем на основании общепризнанных норм и принципов международного права.

На сессии решено продолжить совместную работу по развитию институтов Наблюдателя и Партнера ОДКБ, сил и средств системы коллективной безопасности, миротворческого потенциала ОДКБ. Учреждается институт Специального представителя Генерального секретаря ОДКБ по вопросам миротворчества, по этому поводу подписано отдельное решение СКБ.

Кроме того, утвержден План оснащения Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) современными вооружением, военной и специальной техникой, специальными средствами. И уточнен, в связи с изменением ситуации в Афганистане, План оперативного развертывания Коллективных сил ОДКБ в Центральноазиатском регионе, состав воинских контингентов и формирований сил специального назначения КСОР.

В списке подписанных по итогам сессии документов - соглашения о совместном материально-техническом и медицинском обеспечении Войск (Коллективных сил) ОДКБ, по вопросам юрисдикции и оказанию правовой помощи по делам, связанным с временным пребыванием формирований сил и средств коллективной безопасности на территориях государств ОДКБ.

"В мае 2022 года, - напомнил Станислав Зась, - наша организация будет отмечать 30 лет со дня подписания основополагающего документа – Договора о коллективной безопасности и 20-летие создания самой ОДКБ. СКБ утвердил соответствующий План по проведению мероприятий, посвященных этому большому юбилею. Он предусматривает проведение различных организационных, внешнеполитических, военно-технических, военно-экономических, культурно-просветительских, научно-практических и иных мероприятий".

Совет коллективной безопасности утвердил бюджет ОДКБ на 2022 год, продлил на три года полномочия начальника Объединенного штаба ОДКБ – генерал-полковника Анатолия Сидорова и утвердил председателя Межгосударственной комиссии по военно-экономическому сотрудничеству ОДКБ. Им вновь на очередные три года стал заместитель председателя правительства Российской Федерации Юрий Борисов.

Следующая сессия Совета коллективной безопасности пройдет уже в Ереване в 4 квартале 2022 года.