Туристический логотип Кыргызстана напечатали на гоночном авто

Посольство Кыргызской Республики в Украине договорилась о нанесении туристического логотипа Кыргызстана и официального "хештега" КР на гоночный автомобиль, участвовавший в автогонках "Porsche Super Cup", которые являются частью всемирно известных гонок Формула-1. Об этом сообщает Департамент информации Министерства иностранных дел КР.

Отмечается, что это было сделано в рамках постоянной работы по продвижению имиджа и популяризации КР на мировой арене, а также по случаю 30-летия независимости республики.