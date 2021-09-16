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Туристический логотип Кыргызстана напечатали на гоночном авто

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- Наталья Крайнова
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Посольство Кыргызской Республики в Украине договорилась о нанесении туристического логотипа Кыргызстана и официального "хештега" КР на гоночный автомобиль, участвовавший в автогонках "Porsche Super Cup", которые являются частью всемирно известных гонок Формула-1. Об этом сообщает Департамент информации Министерства иностранных дел КР.

Отмечается, что это было сделано в рамках постоянной работы по продвижению имиджа и популяризации КР на мировой арене, а также по случаю 30-летия независимости республики.


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URL: https://www.vb.kg/406502
Теги:
гонки, Украина, Кыргызстан
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