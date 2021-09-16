"Отклонение судом Нью-Йорка иска Центерры можно назвать малой победой КР"

Как сообщалось ранее, суд Нью-Йорка отклонил иск адвокатов Centerra о наложении санкций на правительство Кыргызстана. Судья посчитала, что пока рано говорить о нарушении правил "автоматического приостановления". Что это значит объяснил политолог Денис Бердаков.

"Канадская компания Centerra много лет добывала золото в золоторудном месторождении Кумтор. Кыргызстан имел долю последние 10 лет. Сейчас, после того, как на руднике Кумтор введен режим местного управления, Centerra подала в суд Нью-Йорка. Почему там? Потому что на Нью-Йоркской фондовой бирже торгуются акции данной компании и Кыргызстан является одним из совладельцев. В суде сейчас несколько исковых заявлений как от Кыргызстана, так и от самой Centerra. Надо понимать, что сейчас идут очень сложные юридические тонкости" - говорит эксперт.

Он отметил, что все в Кыргызстане знают о том, что правительство республики сейчас пытается добиться того, чтобы стране были выплачены очень значительные средства, речь идет о сотнях миллиардах долларов компенсации за нарушение экологии и другие нарушения такие как подкупы и так далее. Это позиция Кыргызстана. А позиция "Центерры", к примеру, по последнему ходатайству, - чтобы Кыргызстан выплатил по одному миллиону долларов в день за то, что они потеряли управление над рудником последние полгода.

"Сегодняшняя новость с Нью-Йорка для Кыргызстана хорошая. Потому что пока Нью-Йоркский суд постановил не выплачивать "Центрерре" по миллиону долларов в день штрафных санкций. Но будет еще ряд разбирательств. Например, сейчас Кыргызстан оспаривает, что в целом дело может быть рассмотрено в Нью-Йоркском суде и настаивает на приоритете наших судов, суверенных судов Кыргызстана. Понятно, что это все будет длиться долго. Это важно понимать. Также важно понимать, что Кыргызстану это будет стоить немало денег.

Для Кыргызстана решение нью-йоркского суда первый значимый юридический шаг, который показывает, что да, мы можем добиться в международных судах и компенсации и ряда других финансовых бонусов для нашей республики по делу Кумтора. Но надо очень тщательно готовить документы, всё тщательно прорабатывать, потому что все равно судебные процессы или их часть так или иначе будет проходить в западных судах. Пока Кыргызстан не нарушал каких-то обязательств перед международной компанией. Пока идут разбирательства, а суд по существу дела еще не рассматривался. Но для Кыргызстана, можно сказать, эта первая малая победа" - заключил политолог.