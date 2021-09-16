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Андрей Серенко: Все что говорят талибы - это лапша (видео)

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Как западным странам и мировому сообществу строить отношения с талибами? С исламистским движением, которое до сих пор признано многими государствами как террористическое. Вот что думает по этому поводу эксперт по Афганистану Андрей Серенко, который, в частности, в интервью DW высказал мнение, что талибов доверять нельзя.

"Все что они говорят - это лапша, которую они охотно вешают на уши всем желающим ее слушать. Все что будет говорить Талибан - это почти все неправда. Все что они говорят вовне - это ориентация не более, чем на манипуляцию тех политичсеких противников, которых они хотят превратить в очередных дойных коров", - сказал он.


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URL: https://www.vb.kg/406506
Теги:
Афганистан, Талибан
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