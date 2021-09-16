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На саммите ОДКБ принята итоговая декларация

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- Наталья Крайнова
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Президент Кыргызстана Садыр Жапаров сегодня, 16 сентября, в Душанбе принял участие в сессии Совета коллективной безопасности Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщает официальный сайт президента.

В ходе заседания главы стран-членов ОДКБ рассмотрели вопросы региональной безопасности и международного сотрудничества, а также ситуацию в Афганистане и вопросы, связанные с работой объединения.

Саммит прошел в очном формате, под председательством президента Таджикистана Эмомали Рахмона.

В заседании также принял участие генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

По итогам саммита ОДКБ подписаны следующие документы:

  1. Декларация совета коллективной безопасности Организации договора о коллективной безопасности;
  2. Соглашение по вопросам юрисдикции и оказания правовой помощи по делам, связанным с временным пребыванием формирований сил и средств коллективной безопасности на территориях государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности;
  3. Соглашение о совместном материально-техническом и медицинском обеспечении Войск (Коллективных сил) Организации Договора о коллективной безопасности;
  4. Протокол о внесении изменений в Соглашение о миротворческой деятельности Организации Договора о коллективной безопасности от 6 октября 2007 года;
  5. Решение Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности "О Плане мероприятий, посвященных 30-летию подписания Договора о коллективной безопасности и 20-летию Организации Договора о коллективной безопасности";
  6. Решение Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности "О Плане оснащения Коллективных сил оперативного реагирования Организации Договора о коллективной безопасности современными вооружением, военной и специальной техникой, специальными средствами";
  7. Решение Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности "О Схеме защищенной мультисервисной сети связи Организации Договора коллективной безопасности";
  8. Решение Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности "О Специальном представителе Генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности по вопросам миротворчества";
  9. Решение Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности "О Председателе Межгосударственной комиссии по военно-экономическому сотрудничеству Организации Договора о коллективной безопасности";
  10. Решение Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности "О начальнике Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности";
  11. Решение Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности "О составе воинских контингентов и формирований сил специального назначения Коллективных сил оперативного реагирования Организации Договора о коллективной безопасности";
  12. Решение Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности "Об Отчете об исполнении Бюджета Организации Договора о коллективной безопасности за 2020 год";
  13. Решение Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности "О Бюджете Организации Договора о коллективной безопасности на 2022 год";
  14. Протокольное решение Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности "О председательстве в Организации, времени и месте проведения очередной сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности".

Председательство от Республики Таджикистан перешло к Армении.

Справка: ОДКБ - это международная организация по вопросам безопасности, участниками которой являются в настоящее время шесть государств: Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. Договор о коллективной безопасности был подписан в 1992 году в Ташкенте.


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URL: https://www.vb.kg/406507
Теги:
ОДКБ, Садыр Жапаров, Кыргызстан
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