Автопарк в Санкт-Петербурге трудоустроит 600 узбекистанцев по интернету

АО "Третий парк" из Санкт-Петербурга объявил для граждан Узбекистана онлайн-конкурс на замещение должностей водителей и кондукторов городских автобусов. Об этом сообщает пресс-служба Агентства по внешней трудовой миграции (АВТМ).

Конкурс начнется 16 сентября в 11 часов утра. Желающие у в нем участвовать должны прибыть в офис агентства в Ташкенте или в одно из его региональных отделений (адреса указаны в сообщении).

На трудоустройство могут претендовать узбекистанцы, которые имеют права водительские права категории D, стаж работы от года, владеют русским языком, не имеют судимости и запрета на выезд из Узбекистана и въезд в Россию.

Размер зарплаты будет зависеть от модели автобуса и графика работы. На сайте автопарка водителям предлагается 75 тысяч рублей при графике работы 2/2, кондукторам – от 30 тысяч рублей.

Соглашение об организованном наборе и привлечении граждан Узбекистана для временной работы на территории РФ было подписано 5 апреля 2017 года.

В связи с пандемией COVID-19 в России возник острый дефицит рабочих кадров. Только в строительной отрасли и сфере ЖКХ не хватает 3 млн человек. Власти Москвы сообщили о том, что город нуждается в 200 тысячах трудовых мигрантов из-за рубежа.

По данным Министерства экономического развития и сокращения бедности Узбекистана на 1 января 2021 года, за рубежом работали свыше 1,678 млн граждан страны. Большая часть - 1,1 млн человек (71%) - работала в России.

Источник: fergana.media