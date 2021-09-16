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В МВД состоялась встреча с российскими коллегами

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- Бакыт Басарбек
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Сегодня, 16 сентября 2021 года, глава МВД КР Улан Ниязбеков провел встречу с Советник-посланником Посольства России в Кыргызстане Вадимом Гусевым, заместителем начальника Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России Борисом Яковченко, начальником отдела по вопросам международного сотрудничества в сфере контроля над наркотиками Департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД Российской Федерации Марией Вислогузовой и главой программного офиса УНП ООН в Кыргызской Республике Андрей Селезновым. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

"Министр отметил, что в целях налаживания и совершенствования взаимной работы в настоящее время, успешно проводятся кыргызско-российские учения по использованию беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) "Иссык-Куль 2021".

В своём выступлении глава ведомства Улан Ниязбеков придал особое значение перспективам применения беспилотных летательных аппаратов в деятельности правоохранительных органов Кыргызской Республики, а также в дальнейшем создании центра по обучению специалистов по использованию беспилотных летательных аппаратов в Кыргызстане с дальнейшей возможностью расширения деятельности на региональный уровень.

"Уважаемые коллеги хочу выразить искреннюю благодарность Правительству Российской Федерации, министру внутренних дел Российской Федерации генералу полиции Российской Федерации Владимиру Колокольцеву, а также Вам, за наше тесное сотрудничество и поддержку. Убежден, что наши дружественные отношения и единые позиции по многим вопросам в сфере противодействия преступности являются прочной основой для дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества" сказал Улан Ниязбеков.

Встреча прошла в очень теплой, дружественной обстановке, в духе взаимопонимания и в конструктивной атмосфере", говорится в сообщении МВД.


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URL: https://www.vb.kg/406510
Теги:
МВД, Россия, Кыргызстан
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