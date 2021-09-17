Мобильные телефоны могут стать причиной новых пандемий

Сегодня уже невозможно представить свою жизнь без мобильного телефона. Считали ли вы, сколько раз за день берете в руки любимый гаджет? На эту тему даже проводилось исследование при помощи специального приложения, в ходе которого выяснилось, что в среднем человек снимает блокировку с телефона 110 раз в день. Это примерно 10 раз в час. А как часто вы дезинфицируете свой телефон или хотя бы обрабатываете влажной салфеткой? TengriMIX расскажет, почему нужно чаще протирать свои гаджеты.

Исследование, проведенное учеными из Университета Бонда в Квинсленде (Австралия), показало, что мобильные телефоны заражены опасными патогенами - бактериями и вирусами, сообщает Daily Mail. Поэтому телефоны нужно дезинфицировать так же, как и руки, чтобы избежать нежелательных заражений.

Австралийские исследователи считают, что мобильные телефоны могут существенно повлиять на возникновение пандемии в будущем.

В рамках исследования доцент кафедры молекулярной биологии Университета Лотти Таджури проверил мобильные устройства 165 медицинских работников. Он решил сделать это после того, как увидел, что врачи берут свои телефоны чистыми руками и перед операцией.

"Мобильные телефоны, с которых мы взяли мазки, абсолютно полностью заражены бактериями, вирусами, грибками и даже паразитами", - сказал доктор Таджури.

В ходе опроса самих работников 98 % опрошенных были уверены, что мобильные телефоны могут переносить заразу. Также в ходе исследования ученый выяснил, что 52 процента используют свои мобильные телефоны в ванной, а 57 процентов никогда не мыли свои гаджеты.