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Адвокат: Курсана Асанова хотят закрыть вместе с рецидивистами

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- ВБ
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В Первомайском районном суде города Бишкек проходит рассмотрение дела экс-заместителя главы МВД Курсана Асанова по подозрению в насильственном захвате власти. Он, напомним, был задержан 14 сентября текущего года.

По словам адвоката Курсана Асанова Чинары Джакупбековой, сторона обвинения просит закрыть ее подзащитного в СИЗО-50, где содержатся особо опасные преступники и рецидивисты, сроком на 2 месяца.

В свою очередь сам экс-замглавы МВД заявил журналистам, что не согласен с обвинением и не признает свою вину.

Напомним, ранее в социальной сети Фейсбук распространилась запись якобы разговора экс-замминистра внутренних дел Курсана Асанова и бывшего члена совета директоров ЗАО АКБ "Толубай" Алмаза Сарыбаева. В аудио указывается, что Курсан Асанов, депутат Жанар Акаев и другие политики якобы ведут переговоры о вооруженном захвате власти.

В скором времени суд должен принять решение по поводу меры пресечения в отношении Курсана Асанова.


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URL: https://www.vb.kg/406513
Теги:
Курсан Асанов, Первомайский район, суд, Кыргызстан
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