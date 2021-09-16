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В ГКНБ пояснили, за что задержан Руслан Чойбеков

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Установлен факт получения и присвоения обманным путем крупной денежной суммы на парламентских выборах, прошедших в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

"Так, членом политической партии "Кыргызстан" и экс-депутатом парламента страны Ч.Р. (Руслан Чойбеков, - прим. ред.) были получены и присвоены денежные средства в сумме 300 000 долларов США за депутатский мандат, тем самым был причинен ущерб заявителю в особо крупном размере.

16 сентября 2021 года, по результатам проведенных следственных действий и полученных доказательств, Ч.Р. был задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст.204 ч.3 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) УК КР и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР.

В ближайшее время следствием будет рассмотрен вопрос об избрании в отношении Ч.Р. меры пресечения на весь период следствия, в ходе которого будут приняты исчерпывающие меры, направленные на привлечение к уголовной ответственности всех причастных к данному преступлению лиц", - говорится в сообщении ведомства. .


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URL: https://www.vb.kg/406516
Теги:
ГКНБ, задержание, Кыргызстан
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